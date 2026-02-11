Bostadsbolaget söker en Miljösamordnare
Vill du arbeta med att utveckla och driva miljöarbetet i en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag? Hos oss får du använda din miljökompetens i en roll där du kombinerar strategiskt arbete med att skapa engagemang och delaktighet i hållbarhetsfrågor.
Om du trivs med att ta ansvar, samordna initiativ och bidra till långsiktig utveckling kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Bostadsbolaget är en del av Göteborgs Stad och befinner sig i en spännande utvecklingsresa. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyresbostäder och lokaler över hela staden. Våra värdeord Glädje, Tillsammans och Utmana genomsyrar allt vi gör och vi vill skapa en arbetsplats där alla får utvecklas och bidra med ett gemensamt mål att vara Göteborgs bästa hyresvärd.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ha en central och varierad roll i att driva och utveckla vårt miljöarbete. Som Miljösamordnare blir du en viktig del av vår miljöenhet och arbetar tätt ihop med vår miljösamordnare och miljöstrateg. Tillsammans driver ni insatser som gör att Bostadsbolaget når både egna mål och Göteborgs Stad miljö- och klimatmål.
I rollen får du vara ett stöd till förvaltningen i miljöfrågor som rör avfall, kemikalier och miljöledning. Du jobbar nära våra förvaltningar ute i bostadsområdena och samverkar med flera avdelningar internt.
Du får också möjlighet att skapa engagemang i miljöfrågor, både hos medarbetare och hyresgäster genom kommunikation, utbildningar och olika typer av insatser. I rollen ingår också att driva frågor kopplade till minskad klimatpåverkan, återbruk och ett fossilfritt bostadsbolag.
Som en del av tjänsten representerar du också Bostadsbolaget i flera miljörelaterade forum inom staden och i våra interna nätverk. Du ingår i Energi & Miljögruppen inom avdelningen Klimat/Inköp.
I rollen som Miljösamordnare arbetar du bland annat med
- Strategiska avfallsfrågor, exempelvis förpackningsnära insamling
- Arbete med beteendeförändring kopplat till miljöfrågor
- Uppföljning av statistik och arbete mot uppsatta miljömål
- Kemikaliehantering inklusive systemadministration och uppföljning
- Delta i interna och externa revisioner miljörevisioner
- Stöd i avfallsfrågor vid ombyggnation och nyproduktion
- Intern och extern kommunikation i miljöfrågor
- Miljöarbete kopplat till klimatsmart boende
- Samordning och deltagande i interna nätverk inom miljöområdet
- Planering och genomförande av interna utbildningar Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsutbildning inom miljövetenskap, eller en annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av miljöfrågor kopplade till fastighetsbranschen och känner dig hemma i arbetet med både strategiska och operativa miljöfrågor. Har du dessutom kunskap om avfall, kemikalier, miljökrav vid inköp och miljöledning ser vi det som meriterande
För att trivas i rollern som miljösamordnare hos oss förmedlar du information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du har god förmåga för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du kan anpassa ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Vi ser också att du är strukturerad i ditt arbete, är samarbetsinriktad och kan ändra hur du jobbar är saker förändras, kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.Anställningsvillkor
Vi rekryterar löpande, så dröj inte med din ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vår webb och rekryteringsportal.Om företaget
Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Ersättning
