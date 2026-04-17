Bostadsbolaget söker en fastighetsskötare till Hammarkullen
2026-04-17
Som fastighetsskötare arbetar du i första hand med att skapa trivsamma utemiljöer för våra hyresgäster. Du ansvarar främst för att hålla våra utemiljöer fina genom skräpplockning, trädgårdsarbete och annat förbättringsarbete. Som fastighetsskötare planerar, utvecklar och prioriterar du efter situation och anpassar din arbetsinsats efter områdets behov och årstid. Arbetet innebär tunga lyft och du hanterar trädgårdsmaskiner och kör redskapsbärare i utemiljöerna. Du arbetar också med viss inre skötsel av exempelvis avfallsutrymmen och andra allmänna utrymmen.
Bostadsbolaget står inför en spännande resa där vi ska möta nya utmaningar i vår förvaltning och utveckla vår service. Som fastighetsskötare spelar du en viktig roll för i det arbetet eftersom ditt jobb bidrar till trivsel och trygghet för våra hyresgäster. Då du är ute på plats i bostadsområdet träffar du många av våra hyresgäster och kan kommunicera på ett tydligt och lösningsorienterat sätt med dem.
Som fastighetsskötare ingår du i en av våra enheter för utemiljö där du samverkar och byter erfarenhet med dina kollegor i andra områden. Du har också ett nära samarbete med andra kollegor som arbetar i Hammarkullen, som till exempel miljövärdar, fastighetsvärdar och lokalvårdare. Tillsammans jobbar ni mot målet att skapa goda boendemiljöer och service i toppklass för våra hyresgäster. Tjänsten är placerad på det lokala Boservice-kontoret i Hammarkullen.
Du som söker bör ha en treårig gymnasieutbildning. B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Eftersom du kommer arbeta nära våra hyresgäster är respektfullhet, noggrannhet och ansvarskänsla viktiga egenskaper. För att lyckas i rollen bör du också tycka om att vara utomhus och att jobba med kroppen.
Som person är du bra på att planera och prioritera ditt arbete. Du samarbetar gärna med dina kollegor i arbetsgruppen och är flexibel i förhållande till kund och verksamhetskrav. Som fastighetsskötare krävs det att du är social och serviceinriktad eftersom du har mycket kontakt med hyresgäster och har ett nära samarbete med kollegor. - Tillsammans hjälps vi åt! Publiceringsdatum2026-04-17Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vår webb och rekryteringsportal. Du ansöker via länken i annonsen. Vi ser gärna att du kommer in med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande kommer att göra urval och kalla till intervjuer.
Som ett steg i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidat.Om företaget
Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
412 52 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Göteborgs Stads Bostads AB
Linnea Djurachkovitch Linnea.Djurachkovitch@bostadsbolaget.se
