Bostadsbolaget söker en Enhetschef till Trygghetsverksamheten
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Vill du leda ett team som varje dag bidrar till ökad trygghet och trivsel i våra bostadsområden?
Nu söker vi en trygg och relationsskapande enhetschef till en av Bostadsbolagets trygghetsvärdsgrupper i Biskopsgården. Som chef har du en viktig roll i Bostadsbolagets långsiktiga arbete för trygga, attraktiva och välskötta bostadsområden.
Som allmännyttigt bostadsbolag tar vi ansvar för hela boendemiljön och har ett viktigt uppdrag att bidra till ökad trygghet, stärkt integration och en positiv samhällsutveckling. Vi har ett stort fokus på våra utsatta områden med målet att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden enligt polisens lista i Göteborg år 2030. Trygghetsvärdarna är en central del i detta arbete. Genom synlighet, närvaro och ett aktivt relationsskapande bidrar de till trygga, välskötta och attraktiva bostadsområden.
Vi arbetar med raka ryggar och varma hjärtan. Det innebär att vi står upp för trygghet, ordning och gemensamma spelregler, samtidigt som vi möter människor med respekt, omtanke och ett genuint engagemang för våra hyresgäster och de områden där vi verkar.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar för en grupp trygghetsvärdar i Biskopsgården. Det här är en operativ chefsroll för dig som vill vara nära vardagen i verksamheten. Du leder och arbetsleder trygghetsvärdarna i det dagliga arbetet, stöttar dem i komplexa situationer och säkerställer att arbetet fungerar väl. Du ansvarar också för att utveckla både gruppen och verksamheten samt skapa förutsättningar för ett professionellt, samordnat och effektivt trygghetsarbete som möter behoven i området. En stor del av arbetet sker ute i bostadsområdena där du är en synlig och närvarande ledare.
Trygghetsvärdarnas arbetstid är förlagd till kvällar och helger, årets alla dagar. Under dessa tider är de Bostadsbolagets främsta representanter. De möter våra hyresgäster och ansvarar samtidigt för att det är helt, rent och snyggt på våra gårdar, miljörum eller andra allmänna utrymmen.
Du ingår i trygghetsverksamhetens ledningsgrupp tillsammans med trygghetschef och övriga enhetschefer. Dina arbetstider är förlagda till kl. 14-22, sju dagar i veckan enligt ett rullande schema där du tillsammans med de andra två enhetscheferna bemannar verksamheten när trygghetsvärdarna är i tjänst.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Leda, arbetsleda och schemalägga trygghetsvärdarnas arbete.
Arbeta operativt tillsammans med trygghetsvärdarna i områdena.
Coacha, motivera och utveckla medarbetare och arbetsgrupper.
Utveckla arbetssätt och stärka gruppens förmåga att möta områdets behov.
Planera, samordna och följa upp arbetet inom ditt ansvarsområde.
Samverka med kollegor, myndigheter och andra aktörer i trygghetsfrågor.
Följa utvecklingen i områdena och omsätta behov och observationer till konkreta åtgärder.
Vem är du?
Du har ett genuint samhällsengagemang och drivs av att göra skillnad för människor och bostadsområden. Du tror på relationers betydelse och har förmågan att skapa förtroende hos både medarbetare, hyresgäster och samverkansparter.
Du har flera års erfarenhet av att leda medarbetare och verksamhet med goda resultat. Som ledare är du trygg, mogen och närvarande. Du bygger starka team genom att vara tydlig, lyhörd och tillgänglig. Du skapar engagemang, ställer krav när det behövs och får människor att växa och ta ansvar.
Rollen innebär många kontaktytor och kräver en god samarbetsförmåga. Du kommunicerar tydligt, har lätt för att bygga relationer och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Du har en relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper genom flerårig arbetslivserfarenhet. Erfarenhet från socialt arbete, fastighetsförvaltning, serviceverksamhet eller annan verksamhet där relationsskapande, samverkan och ledarskap är centrala delar är meriterande. Vi ser gärna att du talar flera språk. God svenska i tal och skrift är ett krav.
Vad vi erbjuder
Bostadsbolaget är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med ett viktigt samhällsuppdrag. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad. Genom att skapa trygga, trivsamma och hållbara boendemiljöer bidrar du till ett levande Göteborg där människor vill bo, leva och växa.
Vi erbjuder en arbetsplats där delaktighet, öppenhet och inflytande är självklara delar av vardagen. Här får du möjlighet att påverka din arbetssituation och utvecklas både som ledare och individ. Vi värnar om ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete och fritid, hälsofrämjande insatser och en kultur där vi gläds åt att nå resultat tillsammans.
Hos oss spelar du roll – för våra hyresgäster, dina kollegor och hela Göteborg.Om företaget
Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Stads Bostads AB Kontakt
Trygghetschef
Dzemal Sabovic dzemal.sabovic@bostadsbolaget.se 031-7315276 Jobbnummer
9980774