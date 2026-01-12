Bosnisk talande assistent sökes till aktiv kvinna i Osby!
2026-01-12
Är det dig vi söker?
Vi söker dig som tycker om att vara aktiv men även kan njuta av lugna dagar hemma!
Du är positiv, lugn och brinner för att skapa goda relationer. Erfarenhet av personlig assistans är ett plus.
Det är en stor tillgång i arbetet om du kan tala bosniska.
I tjänsten ingår dagliga sysslor som städ och matlagning. Vi ser gärna att du har intresse för matlagning och kan tillsammnas med kund laga mat.
I tjänsten ingår arbete på dagligverksamhet några dagar i veckan.
Arbetsplatsen ligger centralt i Osby.
Vi söker personal till 1 tjänst med blandad sysselsättningsgrad med start 1 Februari
Vi ser fram emot din ansökan!
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Sallerupsvägen 1 (visa karta
)
212 18 MALMÖ Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Liridon Selmani liridon.selmani@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9677504