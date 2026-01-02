Börja nya året som säljare på nylanserat kontor!
2026-01-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Mobelia är ett svenskt företag som gör en nystart i Örebro. Vi arbetar med försäljning av våra egna varumärken inom Telekom samt El.
Vi arbetar med ett spännande projekt som innefattar mobiltjänster och el som du kommer att sälja direkt över telefon.
Vi erbjuder självklart en utbildning där du kommer lära dig grunden i försäljning och därefter kommer du alltid få den hjälp du behöver för att bli en stjärnsäljare!
Tillsammans med dina kollegor i detta unga och hungriga säljteam kommer du snabbt att känna dig som hemma på arbetsplatsen, och även uppnå de resultat som du strävar efter.
Vi strävar ALLTID efter att ha kul på arbetsplatsen och därmed innefattar detta arbetet bland annat tävlingar, AWs och mycket annat som kommer förgylla dina dagar.
Vi söker just nu dig som är hungrig efter utveckling och som vill utvecklas till en duktig säljare och en bidragande del av våra fina resultat.
Din lön baseras på din prestation varje månad. Lönen är baserad på nedanstående faktorer. Du kan även välja att jobba med en helt provisionsbaserad lön.
Timlön
Provision
Bonus
På arbetsplatsen:
Vanliga kontorstider
Inga helger
Fina priser

Publicationsdatum 2026-01-02

Utbildningsbakgrund
Tävlingar
Central arbetsplats
Hög provision

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: jobb@telemer.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Innesäljare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Mobelia AB
Kungsgatan 10 (visa karta
702 11 ÖREBRO Jobbnummer
