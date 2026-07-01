Börja jobba med försäljning - nära NK-gallerian!

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Home Call Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-01
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Alla behöver el. Det gör rollen enkel att förstå, och riktigt utvecklande att bli bra på. Hos Home Call får du arbeta med försäljning av elavtal till privatpersoner. Det här är ett jobb för dig som vill ha tempo, utveckling och tydliga resultat. Du kommer att märka din egen utveckling snabbt. För varje samtal blir du tryggare, vassare och bättre på att förstå vad som får människor att lyssna, tänka om och fatta beslut.
💬 Om jobbet
Du kontaktar kunder via telefon, lyssnar på deras situation och hjälper dem att hitta ett elavtal som passar deras behov. Du lär dig att skapa kontakt snabbt, ställa rätt frågor och presentera ett erbjudande på ett tydligt och tryggt sätt. Du får utbildning från start och coachning längs vägen, så att du steg för steg blir bättre på försäljning.
⭐ Vi tror att du
Är social och nyfiken
Har energi och gillar tempo
Vill lära dig försäljning på riktigt
Tycker om att jobba mot mål
Talar och skriver svenska flytande
Kanske har du jobbat med service, butik, restaurang, kundkontakt eller något helt annat. Kanske har du aldrig sålt tidigare, men vet att du är bra med människor och vill testa hur långt ditt driv kan ta dig. Det viktigaste är att du vågar ta plats, gillar att prata med människor och vill bli bättre.
⭐ Det du får hos oss
Garantilön och provision
Utbildning från grunden
Coaching
Ett team med mycket energiPubliceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Plats: Stockholm, Drottninggatan 26
Arbetstid: Heltid, måndag-fredag
Anställningsform: Tillsvidareanställning
📩 Känner du att det här kan vara något för dig?
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas omgående. Skicka in din ansökan redan idag och ta första steget mot en roll där du får växa, utmanas och utvecklas varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7992217-2079777". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Home Call Sweden AB
(org.nr 556876-8450), https://homecall.teamtailor.com
Drottninggatan 26 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Home Call Jobbnummer
9986796