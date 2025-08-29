Börja hösten med ett superroligt jobb, bli min personliga assistent!
2025-08-29
Om mig:
Jag är en 26-årig kille som står inför en spännande nystart - att flytta hemifrån till min egen lägenhet i Upplands-Bro. Lägenheten står redo, men för att flytten ska bli verklighet behöver jag först stärka mitt assistentteam med en personlig assistent som också har arbetsledaransvar.
Om dig:
För att vi ska trivas tillsammans ser jag att du är en trygg, ansvarsfull och pålitlig person med glimten i ögat. Du gillar att ha många bollar i luften och har ett sinne för detaljer. Ibland behöver du hjälpa mig att fatta bra beslut, så det är viktigt att du är både klok och lyhörd.
Jag har ett stort intresse för musik och film, går gärna på konserter och gillar aktiviteter som disco, bowling och allsång på Skansen. Om du också är äventyrlig och tycker om att hitta på roliga saker - perfekt!
Arbetsledande assistent:
I den här tjänsten som personlig assistent ingår det ett utökat uppdrag som arbetsledare (personlig samordnare) i assistansen. Det innebär att du i nära samråd med assistansanvändaren (eller legal företrädare) utformar assistansanvändarens personliga assistans enligt intentionerna i LSS angående självbestämmande, valfrihet och personlig integritet.
Förutom att arbetsleda övriga assistenter i enlighet med ovan ser du till så att arbetsmiljön är säker och trygg, du ansvar för schema, medverkar vid rekrytering av nya assistenter och du dokumenterar m.m. Du har ett nära och kontinuerligt samarbete med teamchefen på kontoret som är din närmsta chef. Du får mycket kompetensutbildning, stöd och coaching för att klara av din nyckelposition. Detta uppdrag är arvoderat.
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Tjänsten:
När jag flyttar hemifrån kommer vi tillsammans skapa fungerande rutiner för vardagen. Jag behöver hjälp med det mesta i mitt liv - från hushållsarbete och matlagning till att komma iväg på aktiviteter. Det är därför viktigt att du ser långsiktigt på uppdraget. För att vi ska kunna bygga en trygg och stabil relation vill jag att du har möjlighet att jobba hos mig i minst två år.
Du får:
• En grundlig introduktion
• Kontinuerlig handledning
• Fortbildning
• Arvode för bemanningsansvar
• Vara en del av ett härligt team via Assistans i Balans
Tjänsten är på ca 65% och inkluderar varierad arbetstid, dagar, kvällar och helger på rullande schema.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
