Börja din karriär från noll och väx med oss!

Är du kanske nyutexaminerad, social och redo att kickstarta din karriär? Hos oss får du jobba med telefonförsäljning av viktiga trygghetstjänster såsom ID-skydd och kreditbevakning.
Du får:
Fullständig säljutbildning, trygg introduktion och dagligt stöd
Garantilön + obegränsad provision
Härlig kontorsmiljö nära Slussen (Hästholmsvägen 28, Stockholm) med frukostar, after works, roliga tävlingar, friskvårdsbidrag och tjänstepension
Möjligheter att växa i företaget och klättra i karriären
Vi söker dig som:
Är motiverad, social och trivs i att prata med nya människor
Gillar att jobba i team och drivs av tydliga mål
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
Precis tagit studenten? Även du som precis tait studenten är välkommen att söka, viljan att lära är viktigare än erfarenheten!
Jobbet i korthet: Heltid, vardagar 09:00-18:00. Start enligt överenskommelse. Plats: Stockholm. Lön: garantilön + provision.
Vill du utvecklas i en energisk miljö samtidigt som du faktiskt hjälper människor att känna sig tryggare? Ansök idag och starta din karriär! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryggsam i Sverige AB
(org.nr 556920-4091), http://tryggsam.se/ Arbetsplats
Tryggsam Kontakt
Lina Martinsson lina.martinsson@tryggsam.com Jobbnummer
9526051