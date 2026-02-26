Börja 2026 med ett nytt jobb som säljare!
Är du redo att kickstarta din karriär 2026?
Sellify söker nya stjärnor till teamet efter årsskiftet.
Vad erbjuder vi? Ingen erfarenhet? Inga problem. Vi utbildar dig från grunden och ger dig verktygen för att bli en riktigt vass säljare.
Marknadens högsta provisionsmodell där du själv påverkar din lön och belönas rejält för ditt arbete.
Daglig coachning, stöd och kontinuerlig utveckling för att hjälpa dig nå dina mål.
Resetävlingar, bonusar och andra motiverande incitament som skapar ett roligt och drivande arbetsklimat.
Arbetsplats på Järntorget - mitt i centrala Örebro, nära kommunikationer, matställen och stadspuls.
Bra arbetstider som gör att du får tid över till vänner, familj och ditt eget liv.
En kultur som kombinerar höga ambitioner med stark gemenskap - här lyfter vi varandra.
Vem söker vi? Du talar och skriver flytande svenska.
Du är målmedveten, driven och redo att ta nästa steg i livet.
Du vill utvecklas, växa och är beredd att göra jobbet som krävs för att nå dina drömmar.
Varför välja Sellify? Prisad som Årets Säljpartner.
Ett engagerat team som brinner för försäljning, utveckling och att skapa resultat tillsammans.
Möjligheten att bygga en karriär utan gränser i en dynamisk och expansiv miljö.
Börja resan mot dina mål redan idag. Skicka in din ansökan och ta det första steget mot en framtid fylld av utveckling, energi och möjligheter.
Har du frågor? Hör av dig, vi berättar gärna mer: Rekrytering@sellify.se
Sätt tonen för din karriär. Ta steget. Börja hos Sellify - där potential blir resultat. Ersättning
