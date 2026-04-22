bordningssoldater till 17.Bevakingsbåtkompaniet, bordningstroppen
2026-04-22
På Älvsborgs Amfibieregemente i Göteborg verkar vi där land möter hav och är en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna.
Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är i behov av fler kompetenta soldater/sjömän som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att säkra Sveriges strategiska import.
Bordningstroppen söker medarbetare till vår växande enhet bestående av kompetenta individer för att lösa specialiserade uppgifter och insatser med högt egenansvar i marin miljö.
Möjlighet till en vardag med högt tempo, varierande uppgifter och stor personlig utveckling erbjuds.
Om enheten
Bordningstroppens huvuduppgifter syftar till att kontrollera de förhållanden som föreligger ombord på ett fartyg, eller att vidta praktiska åtgärder mot fartyget, dess besättning eller dess last. Bordningstroppen är väl tränad för strid i trånga och komplexa utrymmen och nyttjar sig av Stridsbåt 90, RHIB:ar samt helikopter vid lösande av sina uppgifter.
Bordningstroppen deltar årligen i stora nationella och internationella övningar för att upprätthålla rätt kompetens. Varvat med egen utbildning genomför bordningstroppen nationella samt internationella insatser.
Bordningstroppen tillhör 17.e Bevakningsbåtkompaniet, Älvsborgs Amfibieregemente och är placerade i Göteborg. Bordningstroppen är en enhet med flera för Försvarsmakten unika kompetenser såsom bordning av fartyg och undsättning av personal i maritim miljö.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som soldat på Bordningstroppen ställs det höga krav på dina personliga egenskaper. Eftersom enheten är liten kommer stor vikt att läggas vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga, mognad, arbetskapacitet och ansvarstagande både enskilt och i grupp. Hos oss är varje enskild individ viktig för resultatleverans och sammanhållningen på enheten.
Som Bordningssoldat är din uppgift att kontinuerligt utvecklas i allt ifrån personlig färdighet till specifika kompetensområden för att i komplexa miljöer lösa Bordningstroppens uppgifter.
Tjänsten ställer krav på deltagande vid nationella samt internationella insatser.Kvalifikationer
Svensk medborgare.
Genomförd värnplikt/GU med godkänt resultat.
Godkänd gymnasieutbildning
Godkänd säkerhetsprövning.
Godkänd kompletterande prövning.
Meriterande
Gruppchefsutbildning
Sjukvårdare Avancerad eller motsvarande
Prickskytt
Signalist
Militärpolis
N8
Militärt Förarbevis
Intervju och tester
När din ansökan har behandlats kan du komma att kallas till kompletterande prövningar i Göteborg där det genomförs fysiska tester, praktiska prövningar, läkarundersökning samt intervjuer.
Konkurrenskraftiga resultat:
Fälttest 2 km löpning på 10.15 min
Försvarsmaktens multitest 300 poäng
Undervattensim 25m
Statiskt hängtest i rep med stridsutrustning i 20 sekÖvrig information
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/varderingar-och-vision/forsvarsmaktens-vardegrund/).
Anställningsform: GSS/K med provanställning sex månader. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg
Resor och kvälls/helg tjänstgöring samt övningsdygn förekommer
Tillträdesdatum: 2027-01-18.
Upplysningar om befattningenAmf4-17.bevbkomp-bordningsto@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer, mailto:amf4-g1@mil.se
Fackliga företrädare:
OF-Amf Fj Niklas Bryngelsson, mailto:niklas.bryngelsson@mil.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-17. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
CV , Personligt brev, förklarandes vilken tjänst du söker och varför du söker tjänsten hos oss
Kontaktuppgifter till två-tre referenser (varav minst en militär chef)
Kopior av:
Körkort och ev. militärt förarbevis
Intyg på genomförd militär grundutbildning
Civila betyg
Senaste militära tjänstgöringsomdömet
Ev. tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
