Borås Stad söker chef Stabsenheten till Lokalförsörjningsförvaltningen
2026-02-04
Vill du ha en central och strategisk chefsroll där du får arbeta nära ledning och politik, driva verksamhetsutveckling och skapa struktur i en komplex organisation? Nu söker vi en chef till Stabsenheten - en roll för dig som trivs med samordning, helhetsperspektiv och att ligga steget före.
Välkommen till en förvaltning som gör skillnad i vardagen
På Borås Lokalförsörjningsförvaltning är vi runt 50 anställda som ansvarar för stadens verksamhetslokaler. Vi bygger och tar hand om grundskolor, förskolor och specialboenden, men också kulturbyggnader och andra viktiga fastigheter i staden. Det är ett omväxlande jobb där du och dina kollegor ställs för både stora och små utmaningar. Som enhetschef får du ett stort ansvar och stora möjligheter att påverka. Men kanske ännu viktigare, du gör nytta genom att förbättra vardagen för invånarna i Borås, inte minst barnen, de unga och de äldre.
Om rollen
Som chef för Stabsenheten har du ett övergripande ansvar för en enhet med åtta medarbetare och ett brett uppdrag som spänner över flera strategiska stödfunktioner. Enheten ansvarar för lokalplanering, ekonomi, verksamhetsutveckling, HR, kvalitet, kommunikation, informationssäkerhet och hyresadministration.
Rollen är strategisk och samordnande. Du hanterar och sammanhåller frågor som uppstår på förvaltningsnivå, tar fram beslutsunderlag samt fungerar som föredragande för nämnden. Du arbetar nära de andra cheferna på förvaltningen och är en del av ledningsgruppen. Fokus ligger på verksamhetsutveckling, kvalitet, struktur och samspel mellan funktioner.
Enheten och uppdraget
Stabsenheten fungerar som ett nav för förvaltningen och stöttar verksamheter som tillsammans hanterar lokalresursplanering, ny- och ombyggnad samt teknisk och ekonomisk förvaltning. Du leder kompetenta specialister och arbetar i en kultur där samarbete, dialog och att hjälpas åt är självklart. Här har vi ett gemensamt mål: Att göra ett bra jobb för invånarna i Borås. Lagkänsla är A och O hos oss och du behöver aldrig stå ensam och har alltid någon att fråga.
Exempel på ansvarsområden:
Strategiska och förvaltningsövergripande frågor
Lokalresursplanering
Ekonomi (övergripande ansvar)
Kvalitets- och verksamhetsutveckling
HR-, kommunikations- och informationssäkerhetsfrågor
Framtagande av beslutsunderlag, remissvar och svar på motioner
Föredragningar i nämnd
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen ser vi att du är rak och tydlig, har mod att ta initiativ och förmåga att driva frågor framåt på ett strukturerat sätt. Du trivs i en komplex miljö där förutsättningar kan förändras snabbt och där ett proaktivt arbetssätt är avgörande. För att trivas hos oss är det viktigt att du gillar att samverka/samarbeta med andra. För just samarbete med såväl kollegor som externa partners är kittet i vår verksamhet. Vi tror också att du är en person som gärna delar med dig av dina erfarenheter, bidrar till kreativitet, skratt och kan motivera dina medarbetare.
Vi kommer lägga stor vikt vid personligheten i den här rekryteringen och ser olikheter som en styrka och mångfald som en tillgång. Tveka därför inte att söka. Vem du än är.
Högskoleutbildning inom exempelvis offentlig förvaltning, HR eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av arbete i strategiska och samordnande roller
God förmåga att skapa struktur, helhet och samverkan
Erfarenhet från tidigare chefsbefattning med personal-, budget och arbetsmiljöansvar
Meriterande
Erfarenhet från fastighets- eller lokalfrågor
Erfarenhet från offentlig verksamhet eller politiskt styrd organisation
Vad vi erbjuder dig
Vi kan erbjuda ett omväxlande jobb, med stort ansvar och många möjligheter att påverka och en chans att bidra till en bättre vardag för människorna i Borås. Rollen är en nyckelroll med stor påverkan där du leder ett kompetent och samarbetsinriktat team.
Här finns möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan och flexibla arbetstider samt en organisation där dialog, stöd och utveckling uppmuntras. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner i Borås Stad
Här kan du läsa mer och se hur det är att Jobba inom samhällsbyggnad, teknik och miljö inom Borås Stad.
Vi ser fram emot din ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 15 februari.
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus AB.
Tillträde: Önskvärt 1 augusti
Intervjuer: Slutintervjuer kommer ske den 27 februari, på plats i Borås.
