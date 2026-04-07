Booforge Steel AB söker svetsoperatör till Karlskoga
Om oss Booforge Steel har en historia på mer än 350 år tillbaka då företaget startade med genuint hammarsmide i Karlskoga år 1646. Smidesverksamheten drevs sedan under många år inom Alfred Nobels företag Bofors. Med åren har vi på Booforge Steel AB byggt upp en unik materialkompetens och kvalitetsmedvetenhet. Idag är vi en ledande aktör inom lyftgafflar och friformssmide och tillverkning sker utifrån varje kunds specifika behov och önskemål.
Med en stabil koncern i ryggen, präglas vår verksamhet av en hög kompetensnivå bland våra medarbetare.
Om tjänsten Vi söker nu två svetsoperatör till vår produktion. Då vi mestadels tillverkar gafflar är det ofta detaljer som behöver svetsas på gafflarna, för att t.ex. kunna fästa dem i en truck eller liknande. Vi tillverkar även specialdetaljer utefter kunders önskemål.
En vanlig arbetsdag kan innebära att du:
Tar över ett pågående arbete från en kollega eller startar ett nytt från början
Förvärmer material innan svetsning
Svetsar och slipar i olika moment
Hanterar och positionerar detaljer med travers eller truck
Säkerställer att komponenter hänger rätt och mäts in korrekt
Booforge erbjuder dig Vi välkomnar både dig som är ny från utbildning och dig med längre erfarenhet i branschen. Hos oss kan du få både truck-/traverskort samt giltiliga svetsarprövningar. Självklart har vi kollektivavtal. Dessutom får du:
En stabil anställning i ett växande industriföretag
Möjlighet att ta svetslicens via företaget
Introduktion och upplärning på plats
Vinstdelning med upp till 15%
2-skiftsarbete (förmiddag 06:00-14:36, eftermiddag/kväll 14:30-23:48). Arbetar du 2-skift är du ledig fredagar.
Kunskap inom svetsning (utbildning eller praktisk erfarenhet)
Goda kunskaper i svenska
B-körkort
Meriterande:
Giltig svetsarprövning för metod 138 enligt SS-EN ISO 9606-1 12mm
Erfarenhet från robotsvetsning
Traverskort och/eller truckkort
Kunna ställa in svetsmaskinen och följa en WPS
Förstå kravbilden på svetsförband enligt SS-EN ISO 5817
Behärska ritningsläsningDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du har ett säkerhetstänk och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Stresstålig
Noggrann
Strukturerad
Flexibel och villig att lära dig nya arbetsuppgifter. På Booforge strävar vi efter kompetensutbyte och ambitionen är att man ska kunna minst ett par olika moment i tillverkningsprocessen.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss: Sara Belicke, HR-konsult Booforge Steel AB sara.belicke@oakconsulting.se
, 072-219 64 73
Vincent Asplund, HR-konsult Booforge Steel AB vincent.asplund@oakconsulting.se
, 070-301 99 80 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7451361-1932603". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oak Consultant Group AB
(org.nr 556936-4283), https://oakconsulting.teamtailor.com
Kontorsvägen 6 (visa karta
)
691 33 KARLSKOGA Arbetsplats
