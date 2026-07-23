Bonnier söker företagssäljare med start Augusti!
Bonnier News AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2026-07-23
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Är du en person med vinnarmentalitet och höga ambitionsnivåer som vill påverka din egen lön – med garantilön och möjlighet till obegränsad provision? Då kan rollen som företagssäljare på Bonnier vara något för dig! Vi är en del av Nordens ledande mediekoncern, Bonnier News AB och söker nu fler säljare till vårt kontor i Norrköping.
Om rollenSom säljare på Bonnier arbetar du måndag-torsdag, 8.00-17.00 och fredagar 8.00-15.45. Dagen inleds med en gemensam uppstart där vi går igenom dagens mål. Du kommer sedan dagligen att prata med företagare i Sveriges näringsliv via telefon och erbjuda dem prenumerationer på Nordens ledande affärstidning Dagens industri. Arbetsdagen varvas sedan med försäljning, coachande säljmöten och roliga aktiviteter och säljtävlingar.
Om ossSedan starten 2014 har vi på Bonnier News Inhouse Sales genomgått en stor expansion som markerar vår betydelse inom branschen. Vi har gått från att ha ett kontor med fem anställda till att idag ha närmare 100 anställda säljare fördelade på våra kontor i Västerås, Norrköping, Örebro och Eskilstuna. Med en total försäljning på 151 miljoner under 2025 finns det inget som kan stoppa oss!
Som företagssäljare på Bonnier News Inhouse Sales har du möjligheten att påverka din egen lön genom en obegränsad provisionsmodell samt garantilön varje månad. Du får en utbildning i modern försäljningsteknik av våra erfarna säljcoacher och försäljningschefer som har över 10 års erfarenhet i branschen. Som anställd på Bonnier News Inhouse Sales finns också utvecklingsmöjligheter inom hela Bonnier koncernen.
Vem är du?Du trivs i en dynamisk och snabb arbetsmiljö där högt tempo, positiv energi och starkt kollegialt samarbete går hand i hand med goda försäljningsresultat. Du är en kommunikativ person med förmåga att uttrycka dig klart och effektivt både muntligt och skriftligt.
Som person är du målinriktad, driven och strävar efter att överträffa uppsatta mål. Din ihärdighet och arbetsvilja gör att du alltid håller fokus och inte ger upp i motgångar. Du är noggrann och ordningsam, vilket gör att du alltid levererar kvalitet i ditt arbete och du hanterar stressiga situationer på ett lugnt och stabilt sätt.Kvalifikationer:
God förmåga att kommunicera och bemöta kunder via telefon och mail/skrift.
Flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning är meriterande.
Erfarenhet från sälj inom mediebranschen är meriterande.
Övrig informationTjänsten är en tillsvidareanställning som börjar med en 6 månaders provanställning.
Kontoret ligger centralt i Norrköping på Prästgatan 12.
Hos Bonnier News Inhouse Sales får tillgång till förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag på 3000 kr, rabatter och extra ersättning vid föräldraledighet. Vi är anslutna till kollektivavtal via Almega och Unionen.
Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Lyssna på vår podd Drömjobbet. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.För att få reda på mer om vår rekryteringsprocess, klicka här!
Bonnier News Inhouse Sales är en del av Nordens ledande mediekoncern. Vi fokuserar på att erbjuda och sälja prenumerationer på cirka 200 varumärken inom Bonnier News, inklusive några av Sveriges mest välkända tidningar såsom Dagens Nyheter och Dagens Industri.
Sedan starten 2014 har företaget genomgått en betydande expansion, vilket betonar dess centrala roll inom branschen. Vi har vuxit från ett kontor med fem anställda till över 100 medarbetare med en omsättning på 143 miljoner för 2023. Vi är fördelade på våra kontor i Eskilstuna, Örebro, Västerås och Norrköping. Vår vision är att bli den ledande säljorganisationen inom hela Bonnierkoncernen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bonnier News AB
(org.nr 559080-0917)
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
Bonnier News Inhouse Sales Jobbnummer
10010325