Bollnäs Hälsocentral söker specialist i allmänmedicin
Information om arbetsplatsen
Bollnäs Hälsocentral är den största hälsocentralen i Region Gävleborg. Den är belägen på Bollnäs sjukhus. Där har vi samlat all vår kunskap under samma tak, vilket gör att vi skapar en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård och där vi tillsammans gör skillnad för våra ca 18 000 listade patienter. Vi har ett brett vårdutbud och arbetar med kontinuitet, kvalitet och arbetsglädje.
Här har du närhet till ett välfungerade sjukhus och personlig kontakt med slutenvårdskollegor. Vi kan garantera ett välfungerade samarbete med kompententa arbetskamrater inom de övriga professionerna på hälsocentralen. Hos oss är teamsamverkan god och vi sätter alltid patienten i fokus. En av våra styrkor är att vi har ett flertal fastanställda allmänspecialister.
Vi är måna om din arbetsmiljö och ser vikten av att du som läkare har ett avgränsat uppdrag med möjlighet till bra arbetstider, fortbildning och samverkan.
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning i en väletablerad verksamhet och i ett härligt team med fin sammanhållning. Du har dina egna patienter och på så vis kan vi uppnå kontinuitet och trygghet för alla som är listade hos oss. Utöver detta erbjuder vi fina förmåner och möjlighet till ett flexibelt upplägg av arbetstiden.
Möjlighet finns att kombinera så att du även jobbar på vår hälsocentral i Voxnadalen, som ligger ca 20 minuter från Bollnäs. Antingen del av tid eller på heltid. Hälsocentralen i Voxnadalen är en mindre verksamhet med ca 2 000 listade patienter. Där finns goda möjligheter att utveckla sina kunskaper inom glesbygdsmedicin.
För att passa för tjänsten:
Du är specialist inom allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du drivs av kvalité i ditt arbete och är en god samarbetspartner bland kollegerna. Du trivs i en miljö där det är högt i tak och där arbetet är patientfokuserat. Du har god förmåga att lyssna in och du är noggrann, kan arbeta självständigt samtidigt som du trivs med att ha ett nära samarbete med alla i teamet för att ge patienterna bästa vård. Vi lägger en stor vikt på teamarbete eftersom vi vet att kvaliteten i vården ökar genom ett teambaserat omhändertagande där olika yrkeskategorier samarbetar.
Flytande kunskaper i svenska språket, tal och skrift, är ett krav.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som distriktsläkare på hälsocentral.
Du kommer att ha planerad mottagning med bokade patienter men också akutpatienter samt chatt och digitala besök. För dig som stimuleras av att handleda ST-läkare så finns goda möjligheter till det. Som distriktsläkare på hälsocentralen kommer arbetet att utformas i möjligaste mån efter ditt intresse och erfarenheter. Hos oss har vi stort samarbete mellan yrkesgrupper vilket vi värdesätter och förväntar oss att du blir en del av det arbetet.
Övrig information
Bollnäs kommun är beläget i hjärtat av Hälsingland med närmare 27 000 invånare. Bo och upplev härliga naturupplevelser på nära håll, såväl sommar som vinter. Här har du alltid nära till sjöar, skog och de vackra bergen runtomkring. Ca 20 mil norr om Bollnäs ligger Sundsvall och 10 mil söderut hittar du Gävle.
Urvalsprocessen sker löpande och därför ser vi gärna att du tar en första konfidentiell kontakt med vår rekryterare Cecilia Källebo på telefon 010-128 39 68 alt mejl cecilia.kallebo@ptj.se
Vi vill att din ansökan består av ett CV samt gärna ett personligt brev. Under rekryteringsprocessen kommer de kandidater vi väljer att gå vidare med att genomgå en personlig intervju inför en eventuell rekryteringsprocess.
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Sjukhusvägen 81 (visa karta
)
821 31 BOLLNÄS Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Gävleborgs län, Bollnäs Vårdcentral Kontakt
Rekryterare
Cecilia Källebo cecilia.kallebo@ptj.se 010-1283968 Jobbnummer
9867714