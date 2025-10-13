Bollmora vårdcentral i Tyresö centrum söker vikarierande underläkare!
Vill du ha en arbetsplats med god stämning och sammanhållning? Där du kan träna tillsammans med dina arbetskamrater på arbetstid? Där din arbetsmiljö prioriteras?
Välkommen till oss på Bollmora vårdcentral i Tyresö centrum, 15 minuter från Gullmarsplan!Publiceringsdatum2025-10-13Om företaget
Med vårdcentral, BVC och Rehab under samma tak vill vi vara den självklara vårdcentralen för Tyresöborna, en trygg hamn där man blir väl bemött och får den hjälp man behöver.
Vi erbjuder dig ett spännande arbete med patienter i alla åldrar. Du får en egen handledare med fast handledning en gång i veckan samt även möjlighet till handledning vid varje patientbesök. Vi har flera fastanställda läkare som är vana handledare.
Om att vara anställd inom SLSO:
Som anställd inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) får du som medarbetare friskvårdsbidrag, en friskvårdstimme i veckan, fri sjukvård, tjänstepension, möjlighet till löneväxling, försäkringar och extra ersättning vid föräldraledighet eller sjukdom.
Om dig:
Vem söker vi? Vi söker dig som är underläkare och har intresse av primärvården. Du behöver inte vara legitimerad än.
Som underläkare på vårdcentralen kommer du att hantera en mängd olika uppgifter, inklusive både akuta och planerade patientbesök. Arbetet är varierande och självständigt, där du får möjlighet att träffa patienter i alla åldrar.
Kvalifikationer och arbetsuppgifter:
Du ska ha läkarexamen inom EU men du behöver inte vara legitimerad än.
Övrig information:
Särskild visstidsanställning 6 mån. Heltid 40 timmar/vecka eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
