Boliden Zinkruvan söker nu en Planerare till Mobiltunderhåll under jord
Boliden Zinkgruvan bryter malm och producerar koncentrat av zink, koppar och bly. Metaller har en avgörande betydelse för ett modernt samhälle. Det gör oss till en viktig aktör i klimatomställningen. På Boliden Zinkgruvan kombinerar vi långsiktig hållbarhet med digital utveckling och stolt tradition.
Boliden Zinkgruvan finns strax utanför Askersund, nära både natur och storstad. Vi är inte bara Sveriges äldsta och sydligaste gruva i bruk. Vi är en arbetsplats för 470 medarbetare med många olika yrkesroller. Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med varierande uppgifter och stora utvecklingsmöjligheter, även internationellt.
Arbetsbeskrivning
Som planerare för mobiltunderhåll under jord kommer du att, på delegering av arbetsledare, leda och fördela arbetet dagligen i nära samarbete med Mekaniker inom avdelningen, arbeta med beredning av förebyggande underhållsinsatser enligt framtagen plan samt produktionsförberedning via arbetsbeställningar i form av material, reservdelar, tidsåtgång och resurser.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter: Beredning/ planering och avslut av FU, service och ombyggnationer samt inköp av material främst i vårt verksamhetssystem (SAP). Inbokning av externa entreprenörer, delta i planering och prioritering. Kunna omstrukturera vid oförutsedda händelser, titta på effektiviseringar och arbetstidsutnyttjande samt agera TF arbetsledare vid dennes längre frånvaro.
För en planerare på mobiltunderhåll under jord kommer arbetet innebära mycket kommunikation med leverantörer, personal samt andra avdelningar. Därför är det viktigt att du som söker är en god kommunikatör som kan ta olika typer av människor, du ska vara flexibel och stresstålig. För att passa för jobbet bör du även vara målmedveten, noggrann och självgående.
Då vi arbetar i en riskfull miljö ska du ha ett högt säkerhetstänk och alltid tänka säkerhet först!
Krav för tjänsten
• Fullständiga gymnasiebetyg inom mek eller annan likvärdig utbildning.
• B-körkort
• Minst 4 års erfarenhet inom fordonsmek
• Svenska och Engelska i tal och skrift
• Datorvana
Meriterande kompetens/erfarenhet:
• Partslink
• Etis
• Bosch
Erfarenhet av liknande arbete och/eller vidareutbildning inom fordonsmek är meriterande.
Urval kan komma att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Välkommen in med din ansökan!
