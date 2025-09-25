Boliden Zinkgruvan söker Strategisk inköpare.
Zinkgruvan Mining AB / Inköpar- och marknadsjobb / Askersund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Askersund
Är du en person som gillar att skapa resultat och uppfylla kundernas förväntningar? Bra! Då kan rollen som Strategisk inköpare passa dig!
Vi söker en erfaren och resultatorienterad Strategisk inköpare med fokus på leverantörsutveckling, projektinköp och entreprenadupphandlingar till spännande Boliden Zinkgruvan och vår gruv- och anrikningsverksamhet.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som strategisk inköpare arbetar du med projektinköp och entreprenadupphandlingar, sakkunnig i inköps- och avtalsfrågor mot övriga avdelningar, genomföra avtalsförhandlingar samt arbetar med kostnadsuppföljningar.
Som strategisk inköpare handlägger du även löpande inköpsärenden, är kontaktperson mot leverantörer och produktgrupper samt deltar i det dagliga arbetet på inköpsavdelningen.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har ekonomisk alt teknisk högskoleutbildning och har jobbat några år med taktiskt eller strategiskt inköp och trivs att arbeta med leverantörsfrågor, avtal och kvalitet. Studier eller erfarenhet av industriell ekonomi, inköpsjuridik eller entreprenadjuridik är meriterande.
Tjänsten innebär mycket kontakter med säljare och intern driftspersonal vilket innebär att du måste vara serviceinriktad samt bör ha vana att hantera flera uppgifter samtidigt.
Du ska ha avtals- och upphandlingsvana, samt vana att hantera ett MPS-system (SAP är meriterande) Vidare bör du även ha goda kunskaper i engelska eftersom vi har ett inköpssamarbete inom koncernen.
Ditt anställningserbjudande
Boliden Zinkgruvan bryter och producerar metaller som behövs för att göra våra moderna och hållbara liv möjliga. Våra slutprodukter är koncentrat av zink, bly och koppar som säljs på den globala metallmarknaden.
Utöver ett stimulerande arbete i en spännande verksamhet erbjuder Zinkgruvan en rad mycket bra förmåner som; produktionsbonus, generöst friskvård- och tandvårdsbidrag, en aktiv förening för fritid och hälsa som erbjuder en mängd olika aktiviteter.
Inköpsavdelningen består av inköp och förråd där det totalt arbetar 13 medarbetare där du blir en del av ett kompetent team som utvecklar varandra, är ambitiösa och har nära till skratt. Som Strategisk inköpare blir du en viktig del i vår kultur där relationer, kunder och vår affär ständigt är i fokus.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du arbetar måndag-fredag med flextid.
Urval kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zinkgruvan Mining AB
(org.nr 556523-9414)
Centrumvägen 1 (visa karta
)
696 81 ZINKGRUVAN Kontakt
Rekryterande chef
Christian Erhard christian.erhard@boliden.com Jobbnummer
9526384