Boliden Zinkgruvan söker en Elektriker Under Jord
Zinkgruvan Mining Aktiebolag / Elektrikerjobb / Askersund Visa alla elektrikerjobb i Askersund
2026-06-30
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Boliden Zinkgruvan bryter malm och producerar koncentrat av zink, koppar och bly. Metaller har en avgörande betydelse för ett modernt samhälle. Det gör oss till en viktig aktör i klimatomställningen. På Boliden Zinkgruvan kombinerar vi långsiktig hållbarhet med digital utveckling och stolt tradition.
Boliden Zinkgruvan finns strax utanför Askersund, nära både natur och storstad. Vi är inte bara Sveriges äldsta och sydligaste gruva i bruk. Vi är en arbetsplats för 480 medarbetare med många olika yrkesroller. Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med varierande uppgifter och stora utvecklingsmöjligheter, även internationellt.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Boliden Zinkgruvan söker en elektriker till dagtidstjänster under jord. Som elektriker hos Zinkgruvan är din arbetsdag spännande med varierande arbetsuppgifter. Du kommer få möjlighet att arbeta med allt från hög – till lågspänning, telefon, radio, automation, ny installation, fiberutrustning, apparatskåpsbyggnation, förebyggande och akut underhåll samt produktionsförberedande arbeten.
Vi ansvarar för alla förekommande el-arbeten i gruvan, kontor, verkstäder ramper, orter fasta anläggningar som band och krossar, tappar, skip och hissar.
Framflyttning av borrcentraler, pastavakter, räddningskammare Radio & LTE samt automationslastning/ borrning
Arbetsgruppen består av sex personer varav 2 medarbetare är telekomtekniker och fyra är elektriker (samt en grupp tolv skiftgående elektriker & fyra skiftgående telekomtekniker, som ni i förlängningen oftast är rekryteringsbas till).
Här finns det i princip obegränsade möjligheter att lära dig nästan allt om el, så länge du har viljan och ambitionen! Som elektriker har du även goda möjligheter att utvecklas inom företaget. Hos oss kan du specialisera dig på det du är extra intresserad av, röra dig till en arbetsledarposition, eller kanske till en helt ny roll inom Zinkgruvan. Kort och gott - för dig som är nyfiken, intresserad och ambitiös, eller som bara gillar att prova nya saker är Zinkgruvan ett företag med gott om möjligheter!
Zinkgruvan erbjuder även en mängd olika förmåner som tex, tandvårdsbidrag, friskvårdsbidrag, års- och kvartalsbonus samt även många aktiviteter utanför arbetstid som företaget anordnar.Kvalifikationer
Du som söker är en duktig elektriker som trivs med att arbeta i grupp och är noggrann i ditt arbete samt har ett brinnande engagemang för elarbete.
Krav för tjänsten
Minst gymnasieutbildning inom El.
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta som elektriker.
B-körkort
Välkommen in med din ansökan! Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zinkgruvan Mining Aktiebolag
(org.nr 556523-9414)
Centrumvägen 1 (visa karta
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696 76 ZINKGRUVAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Zinkgruvan Mining AB Kontakt
Arbetsledare EL Under jord
Jörgen Andersson Jorgen.Andersson@boliden.com 072 746 91 00 Jobbnummer
9984698