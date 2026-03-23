Boliden Zinkgruvan söker arbetsmiljösamordnare
Boliden Zinkgruvan bryter malm och producerar koncentrat av zink, koppar och bly. Metaller har en avgörande betydelse för ett modernt samhälle. Det gör oss till en viktig aktör i klimatomställningen. På Boliden Zinkgruvan kombinerar vi långsiktig hållbarhet med digital utveckling och stolt tradition.
Boliden Zinkgruvan finns strax utanför Askersund, nära både natur och storstad. Vi är inte bara Sveriges äldsta och sydligaste gruva i bruk. Vi är en arbetsplats för 460 medarbetare med många olika yrkesroller. Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med varierande uppgifter och stora utvecklingsmöjligheter, även internationellt.
Om jobbet
Brinner du för arbetsmiljöfrågor och vill arbeta i ett företag där säkerhet alltid står i främsta rummet? Passa på att ta chansen att bli en del av vårt gäng inom arbetsmiljöområdet!
Som arbetsmiljösamordnare på Boliden Zinkgruvan har du en nyckelroll i att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genom att stödja organisationen, koordinera arbetsmiljöarbetet och säkerställa efterlevnad av lagar och regler. Rollen innefattar att ge support till projekt och anställda, vara delaktig i verksamhets arbetsmiljöarbete och arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor för att bidra till en hållbar och säker verksamhet.
Ansvarsområden och uppgifter
Koordinera och utveckla arbetsmiljöarbetet
Expertfunktion och support i arbetsmiljö gentemot anställda och entreprenörer
Lagstiftning och efterlevnad: Säkerställa att verksamheten följer gällande lagstiftning och regelverk gällande arbetsmiljö.
Hållbarhet: Arbeta för en hållbar arbetsmiljö som präglas av säkerhet och välbefinnande.
Riskhantering: Bidra till ett systematiskt arbete för att förebygga olyckor och säkerställa att både säkerhet och produktivitet upprätthålls.
Du ansvarar även för att förbättra och underhålla företagets introduktionsprogram, samt uppdaterar säkerhetsstandarder och instruktioner.
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning och gärna några års erfarenhet inom arbetsmiljöområdet. Ditt förhållningssätt och engagemang i arbetet är av största vikt. Som person är du en skicklig kommunikatör, driven, uthållig, beslutsam och förtroendeingivande.
Då företaget verkar i en internationell miljö talar och skriver du både svenska och engelska.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Sista dag att ansöka är 23 april 2026
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zinkgruvan Mining AB
