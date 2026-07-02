Boliden söker Bergarbetare till Kristinebergsgruvan
Lernia Bemanning AB / Gruv- och metallurgijobb / Skellefteå Visa alla gruv- och metallurgijobb i Skellefteå
2026-07-02
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Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
Vi söker nu en bergarbetare till Kristinebergsgruvan som vill vara en del av vår verksamhet och bidra till arbetet med att bryta malm och gråberg. Brytningen sker maskinellt och följer en salvcykel som omfattar borrning, laddning, sprängning, skrotning, lastning samt bergförstärkning genom betongsprutning och bultning, följt av transport av berg.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där ny teknik och modernisering får en allt större roll i gruvan. Därför söker vi dig som är nyfiken på tekniska lösningar och ser möjligheter i hur de kan underlätta och förbättra arbetet.
För att trivas i rollen är det viktigt att du är ansvarsfull och kan arbeta självständigt. Du har god förmåga att ta eget ansvar och hantera frihet i arbetet, samtidigt som du värdesätter säkerhet, kvalitet och ett gott resultat.
Arbetet sker i skift varannan vecka (jämna veckor) och varierat förmiddagar och eftermiddagar, så kallad 7–7.
Ditt team
Teamwork och god sammanhållning är A och O här på Boliden, så en god samarbetsförmåga och lyhördhet för dina kollegor är en självklarhet. Vi vill att våra medarbetare ska trivas och stanna länge hos oss, och därför satsar vi gärna på dig som har ambition att utvecklas. Hos oss deltar alla medarbetare aktivt för att nå en säker och bra arbetsmiljö där arbetsmiljöfrågor har högsta prioritet.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Bryta malm och gråberg
Vara delaktig i hela salvcykeln – från borrning, laddning och sprängning till skrotning, lastning samt bergförstärkning med betongsprutning och bultning
Transportera berg
Samarbeta nära med skiftlag och andra avdelningar, såsom elektriker, gruvbyggare, mekaniker samt andra interna och externa kollegor
Ditt bidrag
Gymnasiekompetens och utbildning eller erfarenhet inom bergarbete
Maskinvana
Kommunicerar bra på svenska och engelska
Datorvana
Körkort för personbil
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som bergarbetare eller maskinförare
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen?
Denna rekrytering sker i samarbete med Lernia och anställningen sker direkt hos Boliden. På grund av semesterperiod kommer intervjuer att genomföras under augusti månad. Vill du veta mer om tjänsterna? Kontakta gärna arbetsledare Eveline Lindahl på eveline.lindahl@boliden.com
. Frågor om ansökan besvaras av Elin Ejrendahl på elin.ejrendahl@lernia.se
. Facklig information får du av IF Metall Boliden på 0910-77 41 03.
Sista ansökningsdag är 16 augusti, men då urval urval och intervjuer sker löpande uppmanar vi dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
För din kännedom: Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos polismyndigheten under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7984158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Lycksele Kommun (visa karta
)
921 31 LYCKSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9988222