Bolagsjurist till Stockholm eller Göteborg
Remondis Sweden AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-06-26
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Hos oss på REMONDIS kliver du in i en bred och affärsnära juristroll med stort eget ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka både verksamheten och den juridiska funktionen. Här blir du en del av en framtidsbransch där hållbarhet och cirkulär ekonomi står på agendan.
Vi söker nu en bolagsjurist som vill vara med och stötta vår verksamhet i juridiska frågor, utveckla arbetssätt och bidra till att skapa affärsnytta i en organisation som befinner sig i ständig utveckling.
Du blir en del av vårt härliga legalteam bestående av en chefsjurist, en senior bolagsjurist och en student, som arbetar tätt tillsammans och ett nära samarbete med ledning och verksamhet.
Din vardag som bolagsjurist
Som bolagsjurist arbetar du nära verksamheten och fungerar som ett juridiskt stöd i både operativa och strategiska frågor. Du har en varierad roll där du kommer att arbeta med ett brett urval av juridiska frågor.
I rollen kommer du bland annat att:
Upprätta, granska och förhandla flera olika typer av avtal
Ge löpande juridisk rådgivning till verksamheten
Stötta organisationen i bolagsrättsliga frågor
Säkerställa efterlevnad av externa regelverk och riktlinjer kopplat till exempelvis GDPR och antikorruption
Bidra till utveckling och uppföljning av bolagets compliancearbete
Identifiera, förebygga och hantera legala risker
Identifiera behov av och genomföra utbildningsinsatser inom juridik och compliance
Ge juridiskt stöd i samband med företagsförvärv, due diligence-processer och bolagsintegrationer
Vidareutveckla juridiska mallar, processer och arbetssätt för att skapa effektivitet och struktur i organisationen
Vem är du?
Vi söker dig som är affärsmässig, nyfiken och trygg i din juridiska kompetens. Du kombinerar integritet med ett starkt affärsfokus och arbetar lösningsorienterat för att möjliggöra och driva affären framåt.
Du är självständig och tar ansvar för att driva dina frågor, samtidigt som du är prestigelös och samarbetar naturligt med andra. Du har en god kommunikativ förmåga och kan göra juridiska frågeställningar begripliga och användbara i verksamheten.
Vidare är du strukturerad, noggrann och har förmåga att hantera flera parallella frågor.
Kvalifikationer
Svensk juristexamen
Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet från bolag och/eller advokatbyrå
Erfarenhet av arbete med kommersiella avtal och avtalsförhandlingar
Erfarenhet av självständigt juridiskt arbete och juridisk rådgivning
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
God kunskap och erfarenhet av bolagsrättsliga frågor
Erfarenhet av arbete med GDPR
Erfarenhet av miljörättsliga frågor
Erfarenhet av compliancerelaterade frågor
Erfarenhet av arbete med M&A
Vad vi erbjuder och det praktiska
Det går snabbt på REMONDIS. Beslutsvägarna är korta och du har stora möjligheter att påverka både ditt arbete och hur vi jobbar. Rollen är bred och ger dig exponering mot många olika typer av affärsjuridiska frågeställningar, vilket gör att du snabbt bygger både bredd och djup i din juridiska kompetens. Här kliver du in i ett mindre, sammansvetsat team där vi jobbar nära varandra, delar kunskap och har en stark lagkänsla.
Placering: På vårt kontor i Västberga, Stockholm. För rätt kandidat kan även placering i Hisings Backa, Göteborg vara aktuell.
Omfattning: Heltid, med inledande provanställning.
Arbetstider: Kontorstider, med flexibilitet.
Rekryteringsprocess
Vi arbetar med löpande urval- vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Processen består av arbetspsykologiska tester, intervjuer där vi lär känna varandra bättre samt referenstagning. Tillträde sker så snart som möjligt, men vi väntar på rätt person.
Om REMONDIS:
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt.
REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7968630-2073615". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Remondis Sweden AB
(org.nr 556114-2810), https://jobb.remondis.se
Vretensborgsvägen 8 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
Remondis Sweden Jobbnummer
9981485