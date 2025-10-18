Bolagsjurist till kreditförsäkringsbolag!
Vår kund, ett väletablerat kreditförsäkringsbolag, söker en bolagsjurist med omgående start. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är bra på att skapa goda relationer både internt och externt samtidigt som du är analytisk och strukturerad. Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett väletablerat försäkringsbolag som arbetar med bland annat kreditförsäkring och pensionsadministration. För deras räkning söker vi nu en bolagsjurist för att täcka ett föräldravikariat på sex månader. Du kommer att tillhöra ett kompetent team på sex personer där kulturen i teamet genomsyras av flexibilitet, stark laganda samt en prestigelös inställning. I rollen som bolagsjurist kommer du att arbeta brett med varierande arbetsuppgifter gentemot hela organisationen. Du hanterar affärsjuridiska frågor, regulatoriska ärenden och bolagsrätt för både försäkringsbolaget och dess dotterbolag. Du ingår i ett kvalificerat juristteam och rapporterar direkt till chefsjuristen.
Vår kund har kontor mitt i centrala Stockholm men du erbjuds även viss möjlighet till arbete på distans. Vi söker dig som kan påbörja uppdraget omgående där uppdraget sträcker sig cirka sex månader i syfte att täcka en föräldraledighet. Du kommer att bli anställd av oss på Academic Work och arbeta på uppdrag hos vår kund.
Du erbjuds
• En företagskultur präglad av initiativkraft och samverkan.
• En spännande och varierad roll med goda möjligheter att utveckla och fördjupa dina kunskaper.
• Möjlighet att få arbeta i ett kvalificerat juristteam på en dynamisk arbetsplats i centrala Stockholm.
• En dedikerad konsultchef som kommer att stötta och coacha dig under uppdragets gång.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som bolagsjurist innebär att du brett hanterar varierande juridiska uppgifter inom affärsjuridik, regulatoriska frågor och bolagsrätt med fokus på att stödja organisationen. Exempel på arbetsuppgifter är:
• Ge råd och stöd om tillämpliga regelverk.
• Upprätta och granska avtal, riktlinjer, instruktioner och andra juridiska dokument.
• Stötta verksamheten vid inköp, förhandling och leverantörsuppföljning.
• Delta i affärs- och regelverksprojekt.
• Bevaka lagstiftning och analysera, samt ge stöd vid tolkning och implementering av regelverk som Solvens II och dataskydd.
• Granska och upprätta säkerhetshandlingar som företagsinteckningar och bankgarantier.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad juristexamen.
• Har något/några års tidigare erfarenhet av juridiskt arbete inom relevanta områden.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från försäkrings- eller bankområdet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Nyfiken, positiv, social och pålitlig som person.
• God samarbetsförmåga och förmåga att bygga relationer.
• Analytisk, strukturerad med hög grad av självständighet och planeringsförmåga.
• Prestigelös, flexibel och villig att hjälpa till där det behövs.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
