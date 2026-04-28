Bolagsjurist med inriktning upphandlingsjuridik till nordisk koncern
Nobina Sverige AB / Juristjobb / Solna Visa alla juristjobb i Solna
2026-04-28
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobina Sverige AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Huddinge
, Täby
eller i hela Sverige
Är du en pragmatisk och affärsmässig bolagsjurist som kan paketera komplexa frågor på ett enkelt sätt och driva möten framåt? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker dig som vill arbeta i ett engagerat team, nära våra affärer, med stort ansvar och ständig utveckling. Här får du chansen att bli ännu bättre på det du redan är duktig på, samtidigt som du utmanas med nya arbetsuppgifter och ges stort ansvar.
Vi söker dig som vill jobba brett inom affärsjuridik men med fokus på upphandlingsjuridik i våra bolag runtom i Norden.
Vår affär bygger till stor del på komplexa mångmiljardkontrakt som upphandlas och löper under många år. Avtalsjuridiken är central, men många dimensioner och rättsområden påverkar den dagliga hanteringen, exempelvis att våra avtalsparter är offentligt ägda i en politiskt styrd kontext. Omvärldens förändringar och den snabba utvecklingen påverkar också affären och ytterst kontrakten.
Du är en hybrid som har ett skarpt sinne för affären och den bästa strategin framåt, samtidigt som du förstår hur juridiken ska paketeras. Som bolagsjurist hos oss har du en central och viktig roll, både övergripande och i specifika möten. Du behöver vara nyfiken på att förstå vår affär och strategi för att kunna sätta juridiken i rätt sammanhang.
Vi söker dig som ständigt vill utvecklas som projektledare och har förmågan att få med dig andra. Hos oss tillhör bolagsjuristerna koncernfunktionen Legal som leds av chefsjuristen och bistår koncernen med allt från upphandling och överprövningar, tvister, förhandlingar och M&A till dataskydd, bolagsformalia och konkurrens-, hyres- och miljöfrågor i de länder där vi är verksamma. Vi arbetar brett men dedikerat mot våra dotterbolag inom våra affärsområden Bus, Care och Commercial på den nordiska marknaden.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har en juristexamen och har arbetslivserfarenhet från advokatbyrå, offentlig myndighet eller offentligt bolag och/eller privat bolag eller motsvarande, gärna inom sektorer såsom bygg, samhälle eller infrastruktur.
Har arbetat praktiskt med någon del av den offentliga affären, gärna att genomföra upphandlingar, lämna anbud och/eller hanterat överprövningsprocesser. Du har god upphandlingsrättslig kunskap. Det är önskvärt om du har jobbat med affärsjuridik, särskilt avtals- och entreprenadrätträtt, förhandlingar och tvister.
Är pragmatisk och lösningsorienterad samt har goda ledaregenskaper. Du är till din natur en kommunikativ och informell ledare som kan fatta beslut. Du är också trygg i detta, då stora delar av vårt arbete bedrivs i projektform. Du förväntas ofta vara projektledare och driva både arbetet och affären framåt, vilket du känner dig säker i.
Du har förmågan att göra juridiken enkel och kommunikativ för medarbetare samt att ha lätt för att knyta nya kontakter.
Vår verksamhet bedrivs i en föränderlig miljö, därför behöver du kunna tänka nytt, hantera ett högt tempo, ta eget ansvar och alltid sträva efter "good enough". Rollen kräver överlag goda juridiska kunskaper kombinerat med ett kommersiellt och affärsmässigt intresse, samt en hög analytisk förmåga och sinne för detaljer.
Eftersom vi har engelska som koncernspråk, är goda kunskaper i både svenska och engelska, muntligt och skriftligt, en förutsättning. Du behöver ha vana att skapa presentationsmaterial med rätt budskap som kan kommuniceras till ägare och andra nyckelintressenter i Nobina-koncernen.
Om rollen
Du hör till den legala koncernfunktionen där teamet finns. Arbetet är brett och varierat och kommer att omfatta flera olika rättsområden och jurisdiktioner. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära:
Du är experten i alla delar av upphandlingsrätten och stöttar våra anbudsprocesser i nära samarbeten med våra anbudsteam.
Följa rättsutvecklingen på upphandlingsområdet och löpande utbilda våra anbudsteam.
Överpröva tilldelningsbeslut och självständigt hantera överprövningsprocesser och ibland med stöd av externa advokatbyråer.
skriva, granska och förhandla Nobinas ofta långa, komplexa avtal till stora värden, både på engelska och svenska.
Att fortsätta bygga relationer med key stakeholders i respektive Nobinabolag och vara en lagspelare som hjälper lagen runtom i koncernen med affärer och strategier.
Att ge råd inom flera juridiska områden som är relevanta för vår breda affärsverksamhet, till exempel allmän avtals- och köprätt, konkurrensrätt, processrätt, varumärkesrätt, bolagsrätt, kamerabevakning, IT och GDPR.
Att arbeta verksamhetsnära och ofta i projektform som sakkunnig och beslutsstöd i olika projekt
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att leverera vårt resenärslöfte.
Vi arbetar med löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
https://www.nobina.se/
171 73 STOCKHOLM
9878941