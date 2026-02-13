Bolagsjurist med inriktning miljörätt
2026-02-13
I rollen som bolagsjurist på Swedavia får du kombinera kvalificerad miljörätt med affärsmässig problemlösning i en organisation som ständigt utvecklas.
Swedavia Legal består idag av sju jurister och söker nu ytterligare en kollega som förstärkning inom miljörätt. Du blir en rådgivande partner i miljörättsliga frågor som rör allt från markexploatering och komplexa entreprenader till regelefterlevnad och miljötillstånd. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad, både för framtidens flygplatser och för en hållbar samhällsutveckling.
Vad innebär rollen? Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar löpande miljörättslig och i viss mån affärsjuridisk rådgivning till Swedavias flygplatser och koncernenheter. I din roll arbetar du med en rad miljörättsliga frågeställningar avseende t.ex. tillstånds- och tillsynsfrågor, förorenad mark, vattenverksamhet, avfall och kemikalier och du kommer självständigt hantera miljöprövningar. I din roll ingår också att ge legalt stöd i frågor avseende plan- och bygglagen samt utbilda och vägleda intern personal för att säkerställa att organisationen agerar i enlighet med gällande regler. Du tar ansvar för egna uppdrag och arbetar samtidigt nära vår miljörättsjurist för att tillsammans utveckla och stärka vårt rättliga stöd inom området.
Vem är du? Vi söker dig som har:
juristexamen
minst fem års erfarenhet av arbete med miljörätt och miljöprövningar från advokatbyrå, myndighet och/eller bolagsjuridisk verksamhet
mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
meriterande med erfarenhet från entreprenadrätt och/eller fastighetsrätt
Du är noggrann och analytisk med ett utåtriktat och serviceorienterat förhållningssätt. Du har förmåga att arbeta självständigt med stort eget ansvar, men uppskattar också att samarbeta nära kollegor och bidra till teamets utveckling. Du tycker om att arbeta nära verksamheten med ett kommersiellt förhållningssätt och är van vid ett högt tempo.
Vi ser gärna att du är pedagogisk och trygg i att hålla utbildningar. Som person är du prestigelös, initiativrik och har lätt för att prioritera för att leverera i tid. Du har hög integritet och uppskattar att vara en del av ett engagerat team.
Vad erbjuder vi dig? Swedavia AB är ett statligt helägt bolag som äger och driver tio flygplatser i Sverige. Koncernen har cirka 2 600 medarbetare och en omsättning på 6,3 miljarder kronor. Här får du en unik arbetsplats med puls och atmosfär där du kan göra verklig skillnad. Vi erbjuder dig möjlighet att bli en del av vårt engagerade och professionella juristteam. Du får arbeta med aktuella och spännande juridiska frågor inom miljörätt samtidigt som Swedavias breda verksamhet erbjuder stor möjlighet till utveckling.
Tjänsten är placerad på Stockholm Arlanda Airport och du kommer att tillhöra enheten Legal & Governance och rapportera till chefsjuristen. Rollen innebär arbete nära verksamheten, men det finns även viss möjlighet till hemarbete inom ramen för Swedavias riktlinjer för flexibelt arbete.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta bolagsjuristerna:
Jelena Todorovic, jelena.todorovic@swedavia.se
010-109 16 15 eller Henrik Englund, henrik.englund@swedavia.se
010-109 00 74
Sista ansökningsdag är den 8 mars, urval sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. Innan anställning genomförs även säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
