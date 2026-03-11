Bolagsjurist med fokus på affärsjuridik, compliance och rättssäkerhet till
Vill du vara med och forma de juridiska ramarna för en växande utbildningskoncern? Nordic Training Group söker en affärsnära och strategisk Bolagsjurist som vill bidra till att skapa trygghet, regelefterlevnad och affärsmässig framdrift i en organisation i stark utveckling.
Under den tidigare rekryteringsprocessen har våra behov förtydligats och utvecklats. Vi söker därför nu en jurist med tydligare fokus på affärsjuridik, compliance och rättssäkerhet i en verksamhet som verkar nära offentlig sektor och där delar av uppdraget innefattar myndighetsutövning.
Om rollen
Som Bolagsjurist hos Nordic Training Group har du det övergripande ansvaret för juridiska frågor inom koncernen, med särskilt fokus på affärsjuridik, dataskydd, regelefterlevnad och juridiskt stöd till verksamheten i avtals- och riskfrågor.
Rollen innebär ett brett uppdrag, där du förväntas vara ett kvalificerat stöd till ledning, HR, IT, inköp och operativa chefer. Du arbetar både strategiskt och operativt med att säkerställa att våra verksamheter, processer och avtal följer gällande lagstiftning, samtidigt som du stödjer affären med pragmatiska och lösningsorienterade råd.
Du rapporterar till Marknads- och Affärsutvecklingschef och får en central roll i arbetet med att vidareutveckla koncernens juridiska struktur och interna styrning.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Ansvara för koncernens GDPR-arbete, inklusive policyer, registerhantering, utbildning och löpande rådgivning.
• Ansvara för koncernens juridiska stöd inom affärsjuridik och avtalsrätt.
• Utarbeta, granska och vidareutveckla avtalsmallar för leverantörer, kunder och samarbetspartners tillsammans med berörda funktioner.
• Genomföra juridisk riskbedömning av kund-, leverantörs- och samarbetsavtal.
• Ge rådgivning i avtalsfrågor kopplade till offentligt upphandlade avtal och verksamhet nära offentlig sektor.
• Hantera frågor kopplade till immaterialrätt, varumärken och upphovsrätt.
• Bidra till att säkerställa rättssäkra processer i de delar av verksamheten som innefattar myndighetsutövning, bland annat kopplat till bedömning, dokumentation och beslutsfattande.
• Ge juridiskt stöd i frågor som rör intern styrning, policyramverk och compliance.
• Ge stöd i fastighetsjuridiska och arbetsrättsliga frågor vid behov.
• Vara kontaktperson för visselblåsarfunktionen och säkerställa regelefterlevnad enligt lagstiftning och interna rutiner.
Vi söker dig som har:
• Juristexamen eller annan relevant juridisk utbildning.
• Flera års erfarenhet som bolagsjurist, företagsjurist eller från advokatbyrå.
• God kunskap och erfarenhet inom affärsjuridik och avtalsrätt.
• God kunskap och erfarenhet inom dataskydd, GDPR och compliance.
• Erfarenhet av att göra juridiska bedömningar i verksamhetsnära frågor och omsätta juridik till praktiskt stöd i organisationen.
• God förmåga att kommunicera juridik på ett affärsmässigt, tydligt och pedagogiskt sätt.
• Hög integritet, gott omdöme och vana att arbeta självständigt.
• Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av offentlig upphandling eller juridiska frågor kopplade till offentligt finansierade uppdrag.
• Erfarenhet av myndighetsutövning eller arbete i verksamhet där krav på rättssäkerhet är centrala.
• Erfarenhet från utbildningssektorn eller annan reglerad verksamhet.
• Erfarenhet av fastighetsjuridik och/eller arbetsrätt..
Varför Nordic Training Group?
Vi erbjuder en central roll i en framåtlutad och värderingsstyrd organisation som präglas av innovation, ansvar och hållbarhet. Här får du möjlighet att bygga upp och utveckla bolagets juridiska funktion i takt med att verksamheten växer och våra behov blir alltmer affärskritiska och komplexa.
Du får en roll där du arbetar nära verksamheten, bidrar i viktiga beslutsprocesser och har verklig möjlighet att påverka både struktur, kvalitet och regelefterlevnad i en koncern med tydliga ambitioner.
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Anställningsform
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Omfattning
100 %
Tjänstgöringsort
Valfri ort i Sverige där koncernen har kontor.
Ann-Christin Bergström, HR-chef
Joakim Göthe, Marknads- & Affärsutvecklingschef Ersättning
