Bolagsjurist inom risk, etik och regelefterlevnad
Stora Enso Oyj har beslutat att separera Stora Ensos svenska skogstillgångsverksamhet till ett nytt börsnoterat svenskt bolag ("ForestCo ") genom en partiell delning av Stora Enso Oyj. Efter delningen kommer ForestCo att äga c a 1,2 miljoner ha skog i Sverige och därmed utgöra Europas största noterade renodlade skogsbolag. ForestCo kommer att noteras på Nasdaq Stockholm och på Nasdaq Helsinki.
Detta är en unik möjlighet att kliva in i ett tidigt skede i ett nytt bolag och få en central roll i att etablera strukturer, processer och arbetssätt. Du bidrar aktivt till att bygga en organisation som präglas av ansvarstagande, hållbarhet och tydlig styrning, samtidigt som du arbetar nära verksamheten i frågor med stor betydelse för bolagets utveckling. Anställningen är i det nya skogsbolaget som bildas när Stora Ensos svenska skogstillgångar separeras och etableras som ett självständigt bolag.
I rollen ansvarar du för att utveckla och driva ForestCo:s arbete inom risk, etik och regelefterlevnad, samtidigt som du bidrar med bred juridisk rådgivning till verksamheten. Uppdraget är både strategiskt och operativt och innebär nära samverkan med ledning, juristteam och övriga funktioner. Du arbetar tvärfunktionellt, driver utbildnings- och kommunikationsinsatser och säkerställer att organisationens styrning och kontroller är effektiva och följs. Du kommer även att samordna, följa upp och rapportera KPI: er till företagsledning och styrelse.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Etik och regelefterlevnad - Du utformar och implementerar bolagets övergripande strategi inom området. I detta ansvar ingår att äga och utveckla Code of Conduct och andra styrdokument, ge praktisk och proaktiv rådgivning samt säkerställa att visselblåsarfunktionen och tillhörande kontroller fungerar effektivt. Du driver det strukturerade arbetet med att stärka och upprätthålla en etisk och tydligt reglerad företagskultur
Riskhantering - Du utvecklar och förvaltar ramverk för riskhantering och följer upp att processer och riktlinjer efterlevs. Rollen innebär också att bidra med relevanta underlag till finansiell rapportering så som årsredovisning och kvartalsrapporter samt ansvara för bolagets försäkringsprogram. Du stödjer verksamheten i frågor som rör affärskontinuitet, förberedelser och hantering av kriser
Juridiskt stöd - Du fungerar som en affärsnära juridisk rådgivare med fokus på att identifiera och hantera juridiska risker och möjligheter. Arbetet omfattar komplexa ärenden inom exempelvis bolagsstyrning, affärsjuridik och fastighetsrätt. Du utvecklar standardavtal och andra styrande dokument och säkerställer att juridiska perspektiv integreras i bolagets beslut och processer
Tjänsten erbjuder hybridarbete, med en förväntan om närvaro på Falunkontoret på veckobasis. Du rapporterar till Head of Legal.
Vem söker vi
Vi söker dig som har en stabil juridisk grund, kombinerad med förmågan att arbeta självständigt, strukturerat och nära verksamheten. Du tar ansvar, driver frågor framåt och är trygg i en rådgivande roll. För att lyckas i uppdraget behöver du ha både relevant bakgrund och personliga kvaliteter som stödjer rollen. Du har hög integritet, ett serviceinriktat förhållningssätt och trivs med att bygga upp arbetssätt, strukturer och processer från grunden.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Svensk juristexamen samt 2-3 års yrkeserfarenhet från advokatbyrå, domstol eller annan relevant organisation
Erfarenhet av arbete inom etik- och regelefterlevnad
Erfarenhet av projektledning, affärs- eller fastighetsrätt är meriterande
Du är analytisk, noggrann och strukturerad
Erfarenhet av att driva strategiska frågor i strukturerade processer med tydliga mål och uppföljningar
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt men senast den 7 april.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 - 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Head of Legal Pontus Selderman på tel. 070 - 594 85 20 eller mejl: pontus.selderman@storaenso.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora Enso Skog AB
(org.nr 556009-5589), http://www.storaenso.com
842 32 SVEG
För detta jobb krävs körkort.
Stora Enso Skog
9802137