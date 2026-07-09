Bolagsekonom till växande bolag i City
Resultat i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-07-09
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Är du en
driven och engagerad redovisningsekonom som vill kombinera kvalificerad
redovisning med utvecklande controllinginslag? Har du lätt för att anpassa dig
till olika verksamheter, bygga relationer och skapa struktur i en föränderlig
miljö? Då kan du vara den Bolagsekonom vi söker till Real Alliance.
Om
företaget
Real Alliance
är ett holdingbolag som samlar flera ledande fastighetsmäklarföretag i Sverige.
Affärsidén bygger på att genom samarbete skapa mervärde och stordriftsfördelar,
utan att inskränka de enskilda företagens varumärke, kultur eller
självständighet. Sedan starten 2020 har Real Alliance vuxit stadigt och
omfattar idag 12 mäklarvarumärken, bland annat Erik Olsson, SkandiaMäklarna och
ESNY.
Huvudkontoret
ligger i centrala Stockholm där flexibiliteten och möjlighet till hybridarbete finns.
Du kommer att bli en del av ett mindre, sammansvetsat ekonomiteam tillsammans
med koncernens CFO och Redovisningsansvarig. Här arbetar man nära verksamheten i
ett öppet och prestigelöst klimat där idéer uppmuntras och där du får möjlighet
att bidra till koncernens fortsatta utveckling.
Som koncern
består Real Alliance av flera bolag med egna arbetssätt, kulturer och
processer. Det innebär att verksamheten är komplex och att strukturen kan
variera mellan olika delar av organisationen. För att trivas i rollen behöver
du ha ett öppet sinne, vara flexibel och kunna hantera att arbeta i en miljö
där de olika verksamheterna inte följer exakt samma processer eller strukturer.Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som Bolagsekonom kommer du att få arbeta med allt
från löpande redovisning, bokslutsarbete, analys av nyckeltal och delta i
verksamhetsutveckling. Rollen passar dig som vill arbeta brett inom redovisning
men också bidra med ett analytiskt perspektiv och driva förbättringar inom
system, processer och rutiner.
Dina
huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Löpande bokföring
Momsrapportering
In- och utbetalningar
Avstämningar
Månads- och årsbokslut
Årsredovisning
Kvartalsrapporter
Analys av nyckeltal
Stöd i koncernkonsolideringProfil
Vi söker dig som har
en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och som har arbetat med kvalificerad
redovisning under flera år. Du är trygg i redovisningens alla delar samt har
förståelse för hur redovisning fungerar i en koncernstruktur och vill nu driva
den kunskapen vidare. Har du redan arbetat med inslag av controlling ser vi det
som meriterande, här kommer du att få arbeta mer självständigt med analys och
uppföljning av nyckeltal. Vi ser även
gärna att du har ett naturligt IT- och systemintresse och trivs med att arbeta
i Excel, där mycket av analys- och uppföljningsarbetet sker.
Som person är
du prestigelös, kommunikativ och anpassningsbar. Du trivs i en föränderlig miljö
där tempot stundtals är högt och där prioriteringar ibland kan skifta snabbt.
Här måste du ha förmågan att behålla fokus, skapa struktur och leverera med
kvalitet även när förutsättningarna förändras eller när många frågor behöver
hanteras parallellt.
Ekonomiavdelningen
på Real Alliance arbetar som en servicefunktion till koncernens olika bolag.
Detta ställer höga krav på din service- och samarbetsförmåga, lyhördhet och
förmågan att skapa goda relationer med många olika typer av människor.
Framgångsfaktorer
Flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning
Trivs i en dynamisk organisation där arbetssätt och
processer kan skilja sig mellan bolagen
Har en hög grad av flexibilitet och kan anpassa dig
till olika verksamheters behov och förutsättningar
Har förmågan att skapa struktur i din egen vardag
och prioritera rätt även när många frågor pågår parallellt
Systemintresse, gärna erfarenhet av Visma Control och
Medius
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Om oss
Framtiden Business är ett bemanningsbolag med inriktning på
rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som en del av
vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater
som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en
trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra
kunder.Så ansöker du
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-08-16
Denna tjänst är en rekrytering där vi på Framtiden Business har hand om
rekryteringsprocessen men där du blir direkt anställd hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Urval i denna process kommer att påbörjas under v 33. Har du
frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta
Gabriella på 073 – 311 68 62 eller maila gabriella.urban@framtiden.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52884_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resultat i Sverige AB
(org.nr 556872-3109), https://www.framtiden.com
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Resultat AB Kontakt
Gabriella Urban gabriella.urban@framtiden.com +46733116862 Jobbnummer
9998657