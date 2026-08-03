Bolagsekonom till TidX Förvaltning AB, Göteborg
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-08-03
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Vill du ha en bred och självständig ekonomroll där du får arbeta nära både kunder och verksamhet?
Hos TidX Förvaltning blir du en viktig del av ett mindre bolag med korta beslutsvägar, nära samarbete och stor möjlighet att påverka. Här får du kombinera kvalificerat redovisningsarbete med rådgivning och långsiktiga kundrelationer i en varierad vardag.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som Bolagsekonom hos TidX Förvaltning ansvarar du för en egen kundportfölj och arbetar självständigt med hela den ekonomiska processen, från löpande redovisning till bokslut, årsredovisningar och ekonomisk uppföljning. Rollen är bred, varierad och konsultativ med stort fokus på kvalitet, struktur och nära dialog med kunderna.
Du blir en del av gruppen inom ekonomisk förvaltning och samarbetar tätt med både hyresadministration, teknisk förvaltning och drift. Du rapporterar till förvaltningschef och har samtidigt ett nära samarbete med erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och fungerar som bollplank i ekonomiska frågor.
Ansvarsområden
• Ansvara för löpande redovisning samt månads- och årsbokslut för egen kundportfölj
• Upprätta årsredovisningar samt inkomst- och skattedeklarationer
• Analysera, följa upp och rapportera ekonomiskt utfall till kunder
• Fungera som rådgivande partner i redovisnings- och ekonomiska frågor
• Medverka i budgetarbete och uppföljningsmöten
• Bidra till utveckling och effektivisering av arbetssätt och processer
• Samverka med revisorer, banker, myndigheter och andra externa parter
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och som känner dig trygg i att självständigt ansvara för hela redovisningsprocessen. Det är en fördel om du har ansvarat för flera bolag parallellt, exempelvis på redovisningsbyrå eller inom fastighetsbranschen och är van vid kunddialog i en konsultativ roll.
Har du erfarenhet från redovisningsbyrå, fastighetsbranschen, bostadsrättsföreningar eller kommersiella fastigheter är det meriterande, men inte ett krav.
Formell utbildning är inte avgörande, vi värdesätter framför allt din praktiska erfarenhet, ditt ansvarstagande och din förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Du har god systemvana och ett intresse för att utveckla och effektivisera arbetssätt. Som person är du strukturerad, proaktiv och prestigelös. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen.
Vad erbjuder vi
Hos TidX Förvaltning blir du en del av en stabil och personlig verksamhet där varje medarbetare gör skillnad. Du får en varierad roll med stort eget ansvar, nära kundrelationer och möjlighet att påverka både arbetssätt och innehåll i rollen. Här möts du av engagerade kollegor, korta beslutsvägar och en kultur som präglas av samarbete, kvalitet och långsiktighet.Om företaget
TidX Förvaltning är baserade i Mölndal och verkar i Göteborgsregionen men förvaltar fastigheter i Halland, Västra Götaland och Bohuslän.
Vi skräddarsyr våra uppdrag efter våra kunders och dess fastigheters behov. Med ett brett utbud av tjänster inom förvaltning, drift och skötsel har vi möjlighet att ta oss an fastigheter med både bostäder och kommersiella lokaler.
Vi sätter stor vikt vid vår lokala förankring och sätter stolthet i att sysselsätta människor i de geografiska områden vi verkar i.
#Kundlänkhttps://www.tidx.se/Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar TidX Förvaltning med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sofia Obstfelder Garellick på sofia.obstfeldergarellick@sjr.se
.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/05/TidX-0807-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Götgatan 16 Västra götalands län (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
TidX Förvaltning AB Kontakt
Sofia Obstfelder Garellick sofia.obstfeldergarellick@sjr.se Jobbnummer
10019258