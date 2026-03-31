Bolagsekonom - redovisning, analys och rapportering, Gävle
Har du goda kunskaper inom redovisning och trivs i en roll där du får kombinera operativt redovisningsarbete med ansvar för rapportering och analys?
Nu söker vi på Vindex en Bolagsekonom för ett interimsuppdrag hos vår kund, med omgående start. Uppdraget sträcker sig över en period om cirka 9 månader.
Placering: Gävle
Om rollen
Detta är en bred och ansvarsfull roll där du, utöver det övergripande redovisningsansvaret, även arbetar med finansiell rapportering och uppföljning för flera bolag. I den här rollen får du möjlighet att arbeta i en central position och bidra med din kompetens inom redovisning och rapportering.
I rollen som Bolagsekonom kommer du att arbeta både operativt och analytiskt, med fokus på att säkerställa korrekt och kvalitetssäkrad finansiell rapportering. Du kommer att arbeta nära övriga funktioner inom ekonomi och bidra till utveckling och effektivisering av processer och rutiner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för löpande redovisning och kvalitetssäkring av bokföringen
Upprätta månads-, kvartals- och årsbokslut
Ansvara för finansiell rapportering för tre bolag
Säkerställa korrekt hantering av redovisningsprinciper enligt gällande regelverk
Ansvara för avstämningar samt analys av resultat- och balansräkning
Bidra till utveckling och förbättring av rutiner och processer
Erbjuda stöd till kollegor i ekonomiska frågor samt bidra till tvärfunktionellt samarbete och utveckling inom organisationen
Vara delaktig i frågor kopplade till skatt och moms

Kvalifikationer
Civilekonomexamen eller motsvarande utbildning
Flera års tidigare erfarenheter som redovisningsansvarig
Mycket goda kunskaper inom redovisning och bokslutsarbete
Tidigare erfarenheter av finansiell rapportering
Goda kunskaper i skatt och moms är meriterande
God systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad och noggrann person med ett starkt eget driv. Du arbetar självständigt och har förmågan att ta ett helhetsansvar för redovisningen samtidigt som du är analytisk och lösningsorienterad.
Vidare trivs du i en roll med många kontaktytor och har en god kommunikativ förmåga. Din flexibilitet och ditt engagemang gör att du snabbt kan sätta dig in i nya arbetsuppgifter och bidra med värde.Så ansöker du
Låter det här som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer ERRA3137.
Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Erica Röös vid funderingar (erica.roos@vindex.se
, 0733-381 085).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå med fokus på roller och kompetensområden inom ekonomi. Genom våra interims- och rekryteringslösningar hjälper vi organisationer att säkerställa hållbara och starka ekonomifunktioner. Med vår specialistkompetens och vårt breda nätverk skapar vi långsiktiga och hållbara matchningar mellan kandidat och organisation.
Vi annonserar ofta våra tjänster på flera plattformar. För att underlätta hanteringen och säkerställa en god återkoppling ber vi dig att endast skicka in en ansökan per roll. Vi ser gärna att du ansöker via annonsen på vindex.se i första hand (där du också ser samtliga våra annonser), via LinkedIn i andra hand och via e-post endast som tredjehandsalternativ, om du till exempel upplever att din ansökan inte går iväg.
