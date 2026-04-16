Bolagsansvarig Redovisningsekonom ansvar för flera bolag och flöden
Vindex AB / Redovisningsekonomjobb / Örebro Visa alla redovisningsekonomjobb i Örebro
2026-04-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vindex AB i Örebro
, Nacka
, Västerås
, Tranås
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vi på Vindex söker nu en senior och självgående Bolagsansvarig Redovisningsekonom till vår kund i Örebro. Här får du en nyckelroll i en verksamhet där ekonomifunktionen har en central betydelse och där du arbetar nära både verksamhet och beslutsfattare. Uppdraget passar dig som trivs i en transaktionsintensiv miljö med stora flöden av data och där struktur, noggrannhet och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Rekryteringsprocessen hanteras av Vindex medan anställning erbjuds av kunden.
Start är önskvärd senast i september.
Om rollen
I rollen som Bolagsansvarig Redovisningsekonom har du ett övergripande ansvar för redovisningen i flera bolag inom koncernen. Du arbetar självständigt genom hela redovisningskedjan och säkerställer hög kvalitet i såväl löpande redovisning som i bokslutsarbete och extern rapportering. Rollen är bred och kräver både operativ förmåga och god förståelse för helheten i en komplex ekonomimiljö.
Du arbetar i en organisation i ständig utveckling, där effektivisering och förbättring av processer är ett löpande fokus.
Placering: Örebro med hybridlösning 3 dgr kontor
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Självständigt upprätta månads-, kvartals- och årsbokslut
Upprätta årsredovisningar samt inkomstdeklarationer
Löpande redovisning, anläggningsredovisning
Hantering av skatter, moms och övrig myndighetsrapportering
Analys av kostnader och resultat
Strukturera och hantera stora datamängder i komplexa flöden
Utveckla och underhålla rutiner och processbeskrivningar
Kontakter med interna och externa intressenter

Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi
Minst 3-5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Dokumenterad erfarenhet av självständigt boksluts- och årsredovisningsarbete
God kunskap inom K3 och/eller IFRS
God förståelse för skattelagstiftning
Mycket god systemvana samt avancerade kunskaper i Excel
Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande med erfarenhet från större koncernmiljö
Om dig
Vi söker dig som har ett starkt eget driv och trivs i en roll med stort ansvar. Du arbetar strukturerat, har en god analytisk förmåga och är van att navigera i komplexa flöden. Du är trygg i din kompetens inom redovisning och agerar professionellt i alla delar av arbetet.
Du trivs i en miljö där förändring är en del av vardagen och där du aktivt bidrar till utveckling och effektivisering. Vidare är du lösningsorienterad och har en god förmåga att prioritera och leverera med hög kvalitet även under tidspress.Så ansöker du
Känns detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer SARA3146.
Du är välkommen att kontakta Sara Söderlilja (sara.soderlilja@vindex.se
, 0701-718 193) eller Jozephine-Pilgrim Linge Gimling (jozephine-pilgrim.gimling@vindex.se
, 0709-853 963) vid funderingar om rollen.
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå med fokus på roller och kompetensområden inom ekonomi. Genom våra interims- och rekryteringslösningar hjälper vi organisationer att bygga och utveckla hållbara ekonomifunktioner. Med specialistkompetens och ett brett nätverk skapar vi långsiktiga och väl fungerande matchningar mellan kandidat och arbetsgivare.
Vi annonserar våra uppdrag på flera plattformar och ber dig därför att endast skicka in en ansökan per roll. För smidig hantering och återkoppling rekommenderar vi i första hand ansökan via vindex.se, i andra hand via LinkedIn och i tredje hand via e-post.
Vill du se fler liknande uppdrag och tjänster som Vindex erbjuder? Besök gärna vår hemsida under Lediga tjänster för fler möjligheter inom ekonomifunktionen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sara.soderlilja@vindex.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SARA3146".
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.vindex.se/
Sara Söderlilja sara.soderlilja@vindex.se 0701-718 193
9859492