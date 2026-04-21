Bokningsrådgivare - för dig som vill arbeta med service och hälsa
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-04-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad, kommunikativ och trivs i en roll där du får hjälpa människor? Vill du arbeta i ett bolag inom hälsa där du varje dag gör skillnad för kunder - via både telefon och digitala kanaler? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Som bokningsrådgivare blir du en del av teamet Beställning & Rådgivning, bestående av cirka 20 kollegor. Tillsammans ansvarar ni för att ge professionell service och vägledning till kunder i deras kontakt med verksamheten.
I rollen hanterar du inkommande kundsamtal, där du hjälper till med bokning, ombokning och avbokning av tider. Du genomför behovsanalyser, ger rådgivning kring företagets tjänster och guidar kunder vidare till rätt vård eller nästa steg.
Du arbetar även med ärenden via app och webportal och använder flera digitala system parallellt i ditt dagliga arbete. Rollen innebär ett högt tempo där du behöver prioritera, arbeta strukturerat och hantera flera uppgifter samtidigt, alltid med kunden i fokus. Du hanterar även information som journalförs, vilket ställer krav på noggrannhet och förståelse för sekretess.
Vi söker dig som
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Är trygg med att kommunicera över telefon och har god dokumenterad erfarenhet av detta
Har god systemvana och är bekväm med att arbeta i flera system parallellt
Har minst 1 års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter eller kundservice
Är serviceinriktad och trivs i en roll med mycket kundkontakt
Vi ser det som fördelaktigt om du har erfarenhet av vård- eller hälsobranschen.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
För att trivas i rollen tror vi att du är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande. Du är strukturerad i ditt arbete och har lätt för att hantera flera uppgifter samtidigt. Vidare är du lösningsorienterad, kommunikativ och trivs i en roll med mycket kundkontakt. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv teamkänsla samtidigt som du är flexibel och kan hantera perioder med högre tempo.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HNYN81". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H
)
113 63 STOCKHOLM
9868270