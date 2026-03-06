Bokningsadministratör till företag inom logistik och transport
2026-03-06
Är du en serviceinriktad person som trivs i en koordinerande roll med breda kontaktytor? I rollen som bokningsadministratör får du möjlighet att arbeta på ett globalt företag inom logistik och transport i en roll med varierande arbetsuppgifter. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i tre månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
Om företaget
Företaget är etablerade inom transport- och logistikbranschen och erbjuder ett brett utbud av tjänster, såsom landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter samt lager- och logistiklösningar. Verksamheten präglas av ett aktivt arbete med arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, där medarbetare uppmuntras och stöttas i sin personliga och professionella utveckling samt i att ta ett större ansvar. Du kommer får närmare information om rollen och kundföretaget vid en första dialog.
Arbetsuppgifter
I rollen som bokningsadministratör kommer du främst att arbeta med bokningshantering, där mycket av kommunikationen sker via e-post och olika system. Arbetsuppgifterna är ofta händelsestyrda och kan ibland kräva kompletterande åtgärder. Du ansvarar för att hantera inkommande bokningar via e-post och telefon samt för att skicka bekräftelser och relevant information till transportörer. Arbetet omfattar främst bokningar av in- och utrikestransporter samt styckegods. I rollen har du många kontaktytor, både internt och externt, och kommunikationen sker huvudsakligen via mejl och telefon. Du säkerställer kvalitet i alla led och deltar även i förbättringsarbete, där egna idéer för utveckling av arbetsuppgifter och arbetssätt uppmuntras.
Arbetet innebär bland annat att:
Hantera inkommande bokningar via e-post och telefon
Skicka bokningsbekräftelser och information till transportörer
Arbeta med bokningar för in- och utrikestransporter
Hantera styckegods
Säkerställa korrekt hantering av leveransvillkor
Arbeta med förtullningsprocesser på sikt
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieutbildning
Erfarenhet inom kundservice och/eller administration
God dator- och systemvana
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Erfarenhet inom logistik och transportbraschen är meriterande
För att trivas i denna roll ser vi att du är en person med positiv inställning och en god kommunikativ förmåga som är trygg i sociala sammanhang och uppskattar kontakt med både kunder och kollegor. Vi tror att du som söker tar stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter och arbetar på ett strukturerat sätt för att hela tiden föra ditt arbete framåt. Vidare har du en förmåga att kombinera noggrannhet med effektivitet i dina utföranden och tar gärna egna initiativ för att hitta lösningar när det behövs.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid Plats: Värnamo Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
