Boknings- och trafikadministratör till företag inom logistik och transport

Är du en serviceinriktad person som trivs i en koordinerande roll med breda kontaktytor? I rollen som boknings- och trafikadmininstratör får du möjlighet att arbeta på ett globalt företag inom logistik och transport i en roll med varierande arbetsuppgifter. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i sex månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Om företaget
Företaget är etablerade inom transport- och logistikbranschen och erbjuder ett brett utbud av tjänster, såsom landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter samt lager- och logistiklösningar. Verksamheten präglas av ett aktivt arbete med arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, där medarbetare uppmuntras och stöttas i sin personliga och professionella utveckling samt i att ta ett större ansvar. Du kommer får närmare information om rollen och kundföretaget vid en första dialog.Dina arbetsuppgifter
I rollen som boknings- och trafikadministratör kommer du främst att arbeta med bokning och trafikhantering, där mycket av kommunikationen sker via e-post och olika system. Arbetsuppgifterna är ofta händelsestyrda och kan ibland kräva kompletterande åtgärder. Du ansvarar för att hantera inkommande bokningar via e-post och telefon samt att skicka ut bekräftelser och information till transportörer. Arbetet fokuserar främst på bokningar för inrikestransporter och styckegods, men inkluderar även viss trafikledning. I rollen har du många kontaktytor, både internt och externt, och kommunikationen sker huvudsakligen via mejl och telefon. Du säkerställer kvalitet i alla led och deltar även i förbättringsarbete, där egna idéer för utveckling av arbetsuppgifter och arbetssätt uppmuntras.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieutbildning
Du har tidigare arbetslivserfarenhet inom kundservice och/eller administration
Du har god dator- och systemvana
Du talar och skriver obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska
Meriterande med erfarenhet inom logistik- och transportbranschen
För att trivas i denna roll ser vi att du är en person med positiv inställning och en god kommunikativ förmåga som är trygg i sociala sammanhang och uppskattar kontakt med både kunder och kollegor. Vi tror att du som söker tar stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter och arbetar på ett strukturerat sätt för att hela tiden föra ditt arbete framåt. Vidare har du en förmåga att kombinera noggrannhet med effektivitet i dina utföranden och tar gärna egna initiativ för att hitta lösningar när det behövs.
Övrig information
Start: OmgåendePlats: NybroLön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
