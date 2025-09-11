Bohus söker: Vaktmästare till uppdrag hos en av våra kunder i Mölndal
2025-09-11
Hos Bohus blir du en del av vår serviceorganisation med över 550 kompetenta kollegor.
Vi erbjuder tjänster inom städ, vaktmästeri, kaffemaskiner och fruktleveranser - allt för att skapa en trivsam arbetsmiljö för våra kunder. Nu söker vi en vaktmästare till ett uppdrag hos en av våra större företagskunder i Mölndal!Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Som vaktmästare arbetar du hos en av våra större kunder på plats i deras lokaler i Mölndal. Tillsammans med dina kollegor utför du underhållande arbete, är behjälplig vid events och utbildningar, utför enklare reparationer vid behov och hjälper kunden med deras godshantering.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Montera möbler och hjälpa till vid flytt av arbetsplatser
• Stötta vid events och utbildningar
• Administration och godshantering
Vi söker dig som
Vi tror att vi kan lära dig det mesta av arbetet på plats - det viktigaste för oss är att du är serviceinriktad, gillar att arbeta praktiskt och har en positiv inställning till att lära dig nya saker!
För jobbet krävs det att du:
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Har grundläggande datorkunskaper
• Har en god grundfysik
Vi erbjuder
Bohus vill vara en trygg och attraktiv arbetsgivare. Vi har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag till alla anställda. Tjänsten är en heltidstjänst med arbetstider dagtid, måndag till fredag.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum så skicka din ansökan så snart som möjligt!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Siri Agnelid, 0709-460 166
Kort om Bohus
- Ägarlett serviceföretag grundat 1986
- Västsveriges ledande servicekoncept för företag
- Mer än 2 000 nöjda företagskunder
- Över 550 engagerade medarbetare som trivs och växer hos oss
- Verksamma i Göteborg med omnejd samt i Borås
- Certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001 - kvalitet, miljö och arbetsmiljö
- Kollektivavtalsbundet med trygga villkor, förmåner och försäkringar
Några av våra populära tjänster
- Städning för en trivsam arbetsmiljö
- Kaffe- och vattenmaskiner som skapar energi på jobbet
- Färsk frukt, mjölk och grönsaker levererade direkt till kontoret
- Gröna växter som skapar liv på arbetsplatsen
- Skrivare och dokumentlösningar
- Flexibla vaktmästeritjänster
- Varumaskiner som som gör energipåfyllningen både enkel och tillgänglig
- Entrémattor som håller kontoret rent och välkomnande
- Webbshop med kontorsmaterial - och mycket mer
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: http://www.bohus.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/18". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bohus Städ Patric Svensson AB
(org.nr 556353-3867) Arbetsplats
Mölndal Kontakt
Siri Agnelid 0709-460166 Jobbnummer
9503616