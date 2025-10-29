Boetten Bygg söker en Platschef för Byggservice i Stockholm
2025-10-29
Om Boetten
Boetten Bygg AB är ett personligt och engagerat byggföretag med säte i Täby, norr om Stockholm. Sedan starten 1995 har vi genomfört entreprenader inom nybyggnation, ROT-projekt och Byggservice för både privata och offentliga beställare. Vi är BKMA-certifierade och arbetar aktivt med hållbarhet, kvalitet och säkerhet i alla våra projekt.
Byggservice är ett av våra affärsben och omfattar ramavtal, felanmälningar och ombyggnationer i fastigheter för kommuner, skolor, bostäder samt kommersiella aktörer.
Vad vi erbjuder
Hos Boetten får du en central roll i byggserviceverksamheten och blir en del av ett team som arbetar med allt från felanmälningar till ombyggnadsprojekt av varierande karaktär.
Vi erbjuder:
En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stort ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt inom byggservice
Kompetensutveckling och utbildningar
Här får du arbeta i en kultur som värdesätter samarbete, kvalitet och kundfokus - med tydligt fokus på struktur, ordning och hållbarhet.
Vad tjänsten innebär
Som platschef för byggservice ansvarar du för hela projektets genomförande - från anbud eller avrop till överlämnande. Du planerar och leder arbetet med fokus på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, tid och ekonomi. Rollen innebär både operativt ansvar och administration, inklusive kalkylering, inköp och fakturering. Du arbetar nära arbetschefen, platschefskollegor och våra egna hantverkare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Samordna byggserviceuppdrag
Leda ett team på med egna hantverkare och hantera UE samt leverantörer
Kontinuerlig avstämning med kund
KMA-ansvar i dina projekt
Fakturering och attestering
Du behöver kunna hantera flera mindre projekt parallellt och skapa struktur i dessa. Inom Boetten har ett team runt dig som stödfunktion inom bl.a Ekonomi, KMA, inköp och projektering.
Vem vi söker
Vi söker en driven, affärsinriktad och strukturerad ledare med sinne för ordning och reda.
Du har:
Minst 5 års erfarenhet inom byggservice, gärna som Platschef
Erfarenhet av arbete mot ramavtalskunder (LOU)
Byggteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
BAS P/U-utbildning samt kunskap om AB/ABT och entreprenadjuridik
Goda datakunskaper och B-körkort
Du behärskar svenska i tal och skrift. Svenskt medborgarskap och ostraffad krävs då Boetten utför arbeten på skyddsobjekt och säkerhetsprövning kommer att genomföras.
2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boetten Bygg AB Kontakt
Joel Claeson joel@2complete.se Jobbnummer
9580622