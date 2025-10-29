Boetten Bygg söker en Platschef för Byggprojekt i Stockholm
Om Boetten
Boetten Bygg är ett etablerat byggföretag med säte i Täby, norr om Stockholm. Sedan 1995 har vi genomfört total- och generalentreprenader inom nybyggnation, ombyggnation och ROT-projekt för både privata och offentliga kunder. Vi är BKMA-certifierade och arbetar aktivt med hållbarhet, kvalitet och säkerhet i alla våra projekt.
Vad vi erbjuder
Hos Boetten får du en nyckelroll i större byggprojekt och blir en del av ett engagerat team där samarbete och coachande ledarskap är centralt. Vi erbjuder en arbetsmiljö med fokus på utveckling och hållbarhet, där du får möjlighet att påverka och bidra till framtidens byggande.
Vi erbjuder:
En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stort ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt inom byggservice
Kompetensutveckling och utbildningar
Här får du arbeta i en kultur som värdesätter samarbete, kvalitet och kundfokus - med tydligt fokus på struktur, ordning och hållbarhet.
Vad tjänsten innebär
Som platschef leder du projektet från start till mål och ansvarar för att arbetet sker enligt tidplan, kvalitetskrav och arbetsmiljöregler. Du är navet i kommunikationen mellan beställarens projektledning, underentreprenörer och leverantörer och ser till att projektet genomförs med hög produktivitet och säkerhet.
Du kommer att:
Planera och följer upp projektens genomförande
Leda Projektgruppen och fördelar uppgifter
Säkerställer arbetsmiljö och kvalitet vid slutfört projekt.
Du övervakar framsteg, rapporterar status och hanterar utmaningar som uppstår under byggprocessen.
Vem vi söker
Vi söker en erfaren ledare som trivs med ansvar och komplexa projekt. Du har gedigen erfarenhet av byggproduktion och är trygg i rollen som platschef. För att lyckas ser vi att du har:
Gedigen erfarenhet inom byggproduktion, varav minst 5 år som Platschef
Relevant utbildning inom bygg eller teknik
Certifiering i arbetsmiljö, Bas-U/Bas-P och betong klass 1 eller 2
Meriterande är erfarenhet av BKMA och kunskap om hållbarhetscertifieringar. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Joel Claeson.
2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
