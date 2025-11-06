Boendevägledare till Beroendeenheten i Upplands Väsby kommun
2025-11-06
Tycker du om att arbeta med människor och vill du hjälpa medborgare till att leva ett självständigt liv? Vi har det meningsfulla uppdraget att stötta människor till egen försörjning och hållbart boende.
För att motverka hemlöshet i Upplands Väsby kommun intensifieras arbetet med att öka omsättningen av sociala bostäder för att fler ska kunna få ett eget boende. Därför söker vi nu boendevägledare till enheten.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete, där du har stora möjligheter att vara med och påverka ditt arbete. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en organisation under utveckling och med modern teknik och ser möjligheter i förändringar. Som anställd hos oss uppmuntrar vi och tar tillvara din vilja att bredda din kunskap om socialt arbete. Du får möjlighet till nätverksutbildning med systemteoretisk inriktning. Vi tror även på såväl ett nära som coachande ledarskap.
Boendeenheten är en av sju enheter inom individ- och familjeomsorgen, tillhörande Social- och omsorgskontoret. Enheten ansvarar för arbetet med boendefrågor och det vräkningsförebyggande arbetet. Vi är i ett starkt utvecklingsskede och söker därför ytterligare en boendevägledare.Om tjänsten
Du som boendevägledare arbetar aktivt med boende i bostadssociala kontrakt genom att:
- Hjälpa och stötta den enskilde med att följa sin genomförandeplan som upprättas i samband med att denne erhåller ett bostadssocialt kontrakt.
- Boendevägledning - vara spindeln i nätet i kontakten med alla berörda parter.
- Hjälpa klienten i kontakten med andra enheter.
- Delta i olika samverkansforum inklusive sip, nätverksmöten och tjänstemannamöten.
- Stötta upp vid kollegors frånvaro.
Utöver arbete med samtliga sociala kontrakt får boendevägledare även uppdrag gällande andra boendeinsatser. Insatsen Min Framtid vänder sig till unga vuxna som behöver socialtjänstens hjälp mot ett självständigt liv. Boendevägledaren följer upp ungdomen i kollektivboendet. Insatsen Boendekedjan vänder sig till våldsutsatta kvinnor där boendevägledaren har i sitt uppdrag att följa upp och vägleda mot annat boende. Framöver kan det även bli aktuellt med insatsen Träningslägenhet och Bostad Först. Boendevägledaren kan i det sammanhanget få gå in som samordnare/boendekvarstödjare.
I tjänsten ingår även vräkningsförebyggande arbete, praktiska arbetsuppgifter som exempelvis kvittera ut nycklar, felanmälningar, besikta lägenheter, ordna utrusning i lägenheten och närvara vid avhysningar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med människor med någon form av social problematik, till exempel psykisk ohälsa och/eller missbruk.
Som person är du strukturerad, trygg och samarbetsorienterad med god kommunikativ förmåga. För oss innebär det att du arbetar med klienten i fokus. Du har lätt att samarbeta såväl internt som externt. Vidare behöver du vara analytisk och kunna ta initiativ, du har lätt för att se samband i komplex information. Du är flexibel och är inte rädd för att fatta beslut. Du organiserar ditt arbete väl samt ser till att slutföra det som påbörjats inom uppsatta deadlines.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal.
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Upplands Väsby Kontakt
