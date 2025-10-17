Boendestödjare vikariat med särskilt uppdrag i Familjeteam
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret / Vårdarjobb / Knivsta Visa alla vårdarjobb i Knivsta
2025-10-17
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret i Knivsta
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Ditt arbete är självständigt där du ansvarar planeringen tillsammans med de brukare som du är kontaktman för men du ingår också i ett team av Boendestödjare som hjälps åt och stöttar varandra. Arbetsgruppen har gemensam handledning regelbundet. Dina arbetstider är schemalagd dag- eller kvällstjänstgöring måndag till fredag (oavsett helgdag).
Arbetsplatsen är centralt belägen i Knivsta kommun.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad Boendestödjare som i sitt uppdrag ingår i Familjeteam som ger stöd till familjer med komplicerad problematik.Arbetsuppgifter
• Ge praktiskt och pedagogiskt stöd till individer och familjer i deras hemmiljö.
• Vara ett stöd till individen i hens återhämtning samt vara ett kompensatoriskt stöd då det behövs.
• Stödja individen med dagliga aktiviteter och rutiner för att underlätta vardagen.
• Tillsammans med individen upprätta en genomförandeplan som ligger till grund för det fortsatta målinriktade arbetet.
• Stödja individer och familjer i deras kontakt med myndigheter och andra samhällsinstanser.
• Samarbeta med andra professionella inom familjeteamet.
• Delta i regelbundna teammöten och bidra till utvecklingen av verksamheten.Kvalifikationer
* Har en relevant utbildning inom omsorg, socialt arbete eller liknande t ex Stödpedagog, Behandlingspedagog eller Socionom.
* Har erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd.
* Är empatisk, lyhörd och har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
* Kan arbeta både självständigt och som en del av ett team.
* Har god kommunikationsförmåga och är bra på att dokumentera ditt arbete.
* Körkort
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283692". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013) Arbetsplats
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Kontakt
Enhetschef
Louise Rodhe louise.rodhe@knivsta.se 018-347951 Jobbnummer
9561078