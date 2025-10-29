Boendestödjare till Västra vägen stödboende, Solna stad
2025-10-29
Vårt team på Västra vägens stödboende söker medarbetare.
Vi erbjuder ett givande och utvecklande arbete som boendestödjare. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Västra vägens stödboende är centralt belägen i Solna och har plats för 12 personer med psykisk funktionsnedsättning samt samsjuklighet. Arbetsgruppen är liten och präglas av arbetsglädje och engagemang, där vi jobbar med våra boende i fokus mot självständighet i det dagliga livet.
Vårt erbjudande
- Ett meningsfullt arbete.
- En arbetsplats med erfarna och kompetenta arbetskamrater.
- Fina lokaler centralt i Solna med goda kommunikationsvägar.
- Individuell lönesättning.
- Friskvårdsbidrag.
Vad innebär arbetet?
Som boendestödjare på Västra vägens stödboende utgår du från våra boendes individuella behov och mål när du stödjer boende i det dagliga livet.
Våra arbetsuppgifter är bland annat att stödja och vägleda våra boende när det gäller personlig omvårdnad, att ta hand om sitt hem, matlagning, hantering av medicin och samhällskontakter, samt använda tekniken motiverande samtal. En viktig del av arbetet är att motivera våra boende att bryta sin isolering genom att ta del i aktiviteter. Vi arbetar även med att hjälpa våra boenden till att skapa möjligheter för en aktiv och meningsfull fritid utanför boendet.
Dokumentation och planering utifrån uppdrag och genomförandeplaner ingår i arbetsuppgifterna.
Arbetet innebär sex veckors rullande schema med sovande jour samt varannan helg.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för tjänsten, exempelvis undersköterska med inriktning psykiatri, socionom, socialpedagog, beteendevetare.
- erfarenhet av arbete med personer med psykisk funktionsnedsättning och samsjuklighet
- kunskap inom MI och psykiatriska funktionsnedsättningar
- god kunskap i svenska både muntligt och skriftligt.
Vi ser det som meriterande om du har
- arbete med personer med beroendeproblematik
- erfarenhet av boendestödjande arbetsuppgifter
- Vana att dokumentera i journalsystem
- ESL.
Som person är du bra på att skapa relationer, är trygg i dig själv och har god självinsikt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt, har lätt att entusiasmera andra och är empatisk. Du tror på att alla människor har en inneboende förmåga att utvecklas. I den här rollen behöver du kunna ta snabba och ibland svåra beslut och ha ett konsekvent handlingsmönster. Du bidrar aktivt till ett gott samarbetsklimat med dina kollegor. Stor vikt läggs på de personliga egenskaperna för tjänsten.
Mer information om ansökan
Tjänsterna är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse, en är på 90% och den andra på 77% med start from 2026-01-15. Välkommen att skicka in din ansökan senast den 2025-11-12. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Lisbeth Lundvall, lis.ullberg-lundvall@solna.se
.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer, till personer med funktionsnedsättning eller missbruk samt för stöd till brottsoffer och personer i behov av ekonomiskt stöd. Vi ger råd, stöd och handlägger frågor som rör barn- och ungdom, familjerättsfrågor, psykisk funktionsnedsättning och missbruk, samt frågor som rör brottsoffer och försörjningsstöd.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Individuell lönesättning
Socialförvaltningen, Vuxenenheten, Västra vägen
Lisbeth Lundvall lis.ullberg-lundvall@solna.se
