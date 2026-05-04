Boendestödjare till Vassmolösa Barn och Ungdomsboende
Nu söker vi en boendestödjare till vårt team på Vassmolösa Barn och Ungdomsboende. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är en tillsvidare anställning på 90 %.
Om Vassmolösa Barn och Ungdomsboende Vassmolösa BoU är ett LSS-boende som vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år (eller så länge ungdomen går i skolan) som har en diagnos inom autismspektrum och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Boendet ligger 23 kilometer söder om Kalmar i en by som heter Kvarnlyckan. Här är det nära till en vacker natur. Närmaste hållplats ligger 2,3 kilometer från boendet och därifrån tar det 30 minuter till Kalmar med kollektiva färdmedel. Läs mer om Vassmolösa BoU på vår hemsida: Vassmolösa - Nytida
Vi arbetar utifrån Nytidas ramverk för pedagogik (läs mer här) som bygger på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Arbetssättet är individanpassat för att varje enskild ungdom ska ha de bästa förutsättningar för livskvalitet, delaktighet, självbestämmande och meningsfullhet. Med lugn, trygghet och struktur ger vi ungdomen stöd att använda sina styrkor och att bejaka ungdomens intressen. Vi är mindre personalgrupper som arbetar tätt tillsammans, där samarbetet mellan kollegor är utgångspunkten.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har som minst gymnasieutbildning inom vård och omsorg, socialt arbete, pedagogik eller annan likvärdig utbildning. Du kan till exempel vara utbildad till undersköterska, socionom eller pedagog. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana, erfarenhet av dokumentation och innehar B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: 2026-07-01 eller enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
