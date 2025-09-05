Boendestödjare till Vallastadens stödboende
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som boendestödjare stödjer du den boende i deras vardagliga liv och ansvarar för att tillsammans med individen planera och strukturera deras dag. Tillsammans utformar ni insatser baserade på den boendes behov, enligt en genomförandeplan. Insatserna kan inkludera stöd i olika vardagsaktiviteter som städning, tvätt, inköp och personlig omvårdnad. Ditt arbete ska alltid präglas av respekt för individens självbestämmande, integritet och delaktighet, och en viktig del av din roll är att stärka individens tilltro till sin egen förmåga.
I arbetet ingår också att uppmuntra och motivera till aktiviteter, social gemenskap och sysselsättning med hjälp av motiverande samtal (MI) och ett pedagogiskt förhållningssätt. Du kan även stödja individen i kontakter med myndigheter och följa med på aktiviteter vid behov. Vi använder metoder som ESL (ett självständigt liv), lågaffektivt bemötande och IBIC (individens behov i centrum). Du kommer också att dokumentera, föra journal och säkerställa att genomförandeplanerna hålls uppdaterade.
Din arbetsplats
Vallastadens stödboende söker nu en engagerad kollega! Är du en person som trivs med att arbeta i team och vill vara ett tryggt stöd för våra boende som behöver omsorg? Då är detta tjänsten för dig! Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100% med arbetstider dag, kväll och helg.
Avdelningen Vuxna inom Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning och stöd för personer över 21 år inom individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri och enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Inom avdelning Vuxna har vi bred erfarenhet och kompetens, fördelade över flera verksamheter. Inom socialpsykiatrin arbetar vi med individer med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer samt missbruksproblematik. Här erbjuder vi stödboende, boendestöd och personligt ombud, och vi ansvarar även för psykiatrisk hemsjukvård.
På Vallastadens stödboende arbetar en engagerad arbetsgrupp på 14 kollegor i en inspirerande och nybyggd stadsdel nära universitetet med smidiga bussförbindelser. Boendet består av 16 lägenheter samlade i ett och samma trapphus, och vi arbetar med ett kontaktmannaskap där du tillsammans med den boende strukturerar dennes vardag för att skapa trygghet och stabilitet.
Vi värnar om våra medarbetares välbefinnande och erbjuder hälsoförmåner, möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling, arbetsplatsträffar samt handledning. Välkommen till ett jobb där du gör skillnad varje dag!
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning psykiatri/omvårdnad eller dig med motsvarande utbildning såsom skötare. För att lyckas i denna roll är det viktigt att du har erfarenhet av omvårdnadsarbete, gärna inom psykiatri och/eller neuropsykiatri. Det är meriterande om du har erfarenhet av annat socialt arbete och missbruksvård. Meriterande för tjänsten är god kunskap om psykiatri och lågaffektivt bemötande.
Vårt arbete baseras på metoder som ESL (Ett självständigt liv), MI (motiverande samtal) och pedagogiskt förhållningssätt, så det är meriterande om du har kunskaper inom dessa områden. Du behöver behärska svenska i både tal och skrift och ha datorvana, då vi använder digitala verktyg för kommunikation med klienter samt för dokumentation och journalföring. B-körkort för manuell växel är önskvärt.
Vi söker dig som trivs med att arbeta med andra, är lyhörd, kommunikativ och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Du bör vara lugn och stabil, även under pressade förhållanden, och kunna fokusera på det som är viktigt. Du ska kunna väga för- och nackdelar i olika beslut och visa gott omdöme i dina val. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar dina angreppssätt och driver dina processer framåt. Du har förmåga att lyssna till individuella behov och kan ge råd och stöd på ett konstruktivt sätt.
Stämmer detta in på dig, välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15687
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb.
Linköpings kommun
Verksamhetschef
Isabel Palmgren isabel.palmgren@linkoping.se
9495451