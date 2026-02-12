Boendestödjare till timanställning Nytida Thamstorp i Grästorp.
2026-02-12
Nu söker vi timvikarier boendestödjare till vårt team på Nytida Thamstorp. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad!
Kul att du hittade hit! Vi tror att du tycker om att möta människor och att du är intresserad av att förstå vad som ligger bakom olika beteenden. Du brukar förmodligen hitta nya sätt att lösa en situation. Det löser sig oftast för du är trygg i dig själv, nyfiken, lyhörd, och närvarande. Om det här stämmer in på dig kanske du vill jobba med oss på en timanställning?
Vad gör vi? Hos oss på Nytida får du möta människor som har olika behov av stöd och omsorg. Det handlar om att stötta vuxna psykosocial problematik. Tillsammans lagar vi mat, städar, går på utflykter, tränar, samtalar och mycket mer. Vi söker dig som vill lära känna, förstå och vara en del av en annan persons liv.
Som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, aktiviteter, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Du kommer arbeta på rullande schema - dag och kväll och helg. Körkort är ett krav.
Vi är måna av våra anställda Vi vill att våra anställda skall trivas, växa och utvecklas, därför satsar vi på:
Introduktion och bredvidgång
Förmåns portal med rabatter
Kollektivavtal samt tillhörande försäkringar.
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt och stöd för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Du får även...
genuina möten och erfarenheter som rustar dig för framtiden, oavsett var den är.
möjlighet att visa vem du är. Ofta är en timanställning en ingång till en tillsvidareanställning hos oss efter din utbildning/examen.
en arbetslivserfarenhet som gör stor skillnad på ditt CV. Att ha jobbat med människor som behöver stöd, visar dina kommande arbetsgivare att du har erfarenhet av att möta många olika personer utifrån deras behov. Det behövs i alla branscher.
Om Thamstorp Nytida Thamstorp ligger vackert beläget i Grästorps kommun Här finns 30 korttidsplatser platser för personer från 18 år utan övre åldersgräns. Våra boende har en psykiatrisk problematik och ofta samsjuklighet med olika typer av missbruk.
På Nytida Thamstorp arbetar vi i team bestående av boendestödjare och sjuksköterskor. Det centrala i arbetat med boende är Genomförandeplan som vi formulerar tillsammans med boende utifrån placerande kommuns uppdrag. Vi har en helhetssyn på individen och utgår från såväl styrkor och resurser som utmaningar och behov och fokus ligger på att skapa och upprätta hållbara rutiner i vardagen gällande mat, medicin, motion, dygnsrytm och meningsfulla aktiviteter.
Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Enhetschef, Linda Ståhlgren: linda.stahlgren@nytida.se
telefon; 072-5700737.
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
