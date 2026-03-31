Boendestödjare Till Stordala Vård & Omsorg Ab Uppsala
Vill du arbeta nära människor och bidra till att skapa struktur, trygghet och förändring i vardagen?
Vi söker nu boendestödjare till vår verksamhet i Uppsala. I rollen möter du personer som behöver stöd för att få en fungerande livssituation, och du blir en viktig del i deras förändringsprocess.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Som boendestödjare arbetar du med individuellt anpassat stöd i klientens vardag. Arbetet är praktiskt, relationsbaserat och ställer krav på både tydlighet och flexibilitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Stödja klienter i att skapa struktur i vardagen, till exempel kring rutiner, planering och boende
Motivera till förändring och stödja i frågor som rör livsstil, ansvar och sociala sammanhang
Samverka med socialtjänst och andra aktörer kring klienten
Dokumentera insatser enligt gällande riktlinjer
Delta i teamarbete och bidra till en fungerande och professionell verksamhetKvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Utbildning inom socialt arbete, behandlingspedagogik eller liknande
Erfarenhet av arbete med personer med beroendeproblematik, kriminalitet eller psykisk ohälsa
Erfarenhet av dokumentation och arbete utifrån genomförandeplanerDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara trygg, stabil och ha förmåga att skapa förtroende i mötet med andra människor.
Du behöver kunna sätta gränser, arbeta strukturerat och samtidigt vara lyhörd för individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Placering: Uppsala
Anställningsform: Behovs- eller timanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: annaryden@stordala.se Arbetsgivare Stordala vård & omsorg AB
(org.nr 559037-9672)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stordala Vård & Omsorg AB
