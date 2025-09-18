Boendestödjare till Stöd och Service i Skultuna
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du skapa förutsättningar och verka för självständighet och god livskvalitet, så att vardagen för våra boende blir hanterbar och meningsfull? Har du ett genuint intresse av människor och vill arbeta med individuella stödinsatser? Då är du den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Tillsammans jobbar våra boendestödjare för att motivera och vägleda den enskilde till ökad aktivitet, delaktighet och självständighet. Genom ett salutogent arbetssätt ser vi till det friska hos varje person och skapar goda förutsättningar för ett gott liv. Du stöttar i vardagliga rutiner och uppgifter, ger individuell omsorg och uppmuntrar till att våra boende förverkligar sina personliga intressen. Förvänta dig en arbetsplats med många skratt, intressanta historier och nya vänner.Arbetstiden är schemalagd med tjänstgöring, dag, kvällar och helger. Vi söker även vikarier som kan och vill jobba vaken natt.
Din kompetens
Du är en trygg och stabil person som har ett stort intresse för dina medmänniskor. Du tycker om och är bra på att samarbeta med andra. Du är självgående och strukturerad i ditt arbetssätt och har lätt för att lyfta blicken och se helheten. När situationen kräver att du är flexibel och anpassar dig efter ändrade omständigheter har du inga problem att göra det.
Du har en gymnasial utbildning och har du vidareutbildning med inriktning funktionsnedsättning är det ett plus. Likaså om du har utbildning i motiverande samtal, ett självständigt liv, lågaffektivt bemötande eller KBT. Du har goda kunskaper i svenska och har förmåga att dokumentera ditt arbete på ett tydligt sätt. För att arbeta med målgruppen är det bra om du har gjort det tidigare och/eller har kunskap om psykiska- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vi erbjuder
Skultuna kommundelsförvaltning är en unik arbetsplats. Vi har ansvar för i stort sett hela den kommunala servicen. Vi bedriver vård och omsorg, barnomsorg, skola, fritidsanläggningar, bibliotek, familjecentrum och fritidsgård. Vår ambition är att göra varandra bättre och att bli riktigt bra tillsammans!
Våra verksamheter består av fyra boenden med särskild service enligt LSS och SoL, och en daglig verksamhet. Här bor och arbetar vuxna i åldern 18 år och uppåt. Även boendestöd är en del av vår verksamhet. Vi har ett nära samarbete mellan våra verksamheter och ett nära ledarskap från chef, vilket skapar lärande, helhetstänkande, variation och utveckling. Unikt för Skultuna Stöd & service är att vi kombinerar arbete i boende med daglig verksamhet och boendestöd. Hos oss följer du med våra kunder till deras dagliga verksamhet, vilket bidrar till trygghet och god kontinuitet i stödet. Vi uppmuntrar till rörlighet mellan våra arbetsplatser.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Urval sker löpande under ansökningstiden. Vi ser gärna att du därför skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
