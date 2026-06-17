Boendestödjare till socialpsykiatrin, Mariehöjd
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2026-06-17
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Vi söker nu en lyhörd och stabil boendestödjare för omgående start till vårt serviceboende Mariehöjd. Här utgår vårat boendestöd i ordinärt boende som stöttar, motiverar och engagerar personer med socialpsykiatrisk problematik till att leva ett självständigt liv.
Vill du göra skillnad för personer med psykisk ohälsa? Är du en påhittig och lättsam person som kan sätta gränser? Då kan du vara den vi letar efter!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att du ska arbeta utredande, stödjande och motiverande för att stärka den enskildes egna resurser till ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I din roll ska du kunna möta individen där denne befinner sig och förstå de svårigheter som kan finnas. Du ska kunna fatta självständiga beslut och kunna lösa olika situationer utifrån varje individs förutsättningar och behov.
Du kommer tillhöra en boendestödsgrupp med lång erfarenhet och hög kompetens.
Tillsammans med individen strukturerar du vardagen, fritid och sysselsättning samt följer dennes utvecklingsplan. Verksamheten eftersträvar samarbete med bland annat anhöriga, hälso- och sjukvård och arbetsmarknadens aktörer med flera.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning sex månader. Vi arbetar både dagtid, kväll och helg. Du arbetar utifrån ett fast schema med stor flexibilitet utifrån uppdragens behov.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis socialpedagogik/behandlingspedagogik eller annan likvärdig högskoleutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av att bemöta personer med psykisk ohälsa eller tidigare erfarenhet av arbete med människor i behov av särskilt stöd, likaså om du har erfarenhet av och kunskap om lågaffektivt bemötande, psykoser samt samsjuklighet.
Som person är du lyhörd, positiv och trygg i det enskilda mötet med personerna du möter och har god förmåga att arbeta självständigt och skapa förtroende. Du är kommunikativ, samarbetsorienterad och har ett starkt driv till att stötta och motivera. Tjänsten kräver dessutom en god portion flexibilitet då ni hjälps åt med ärenden inom boendestödsgruppen.
Du förväntas ha goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Detta på grund av att många av dina arbetsuppgifter består av att ta emot instruktioner och föra vidare information på ett korrekt och tydligt sätt. Vi förutsätter att du har en viss digital mognad i dator- och mobilanvändning eftersom vi använder oss av detta som arbetsredskap, bland annat för dokumentation.
B-körkort ett krav för tjänsten.
Vi ser också att du ska kunna arbeta på oregelbundna tider.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Välkommen med din ansökan! Rekrytering sker löpande då tillträde är snarast.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
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I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686)
Kyrkogatan 2 (visa karta
)
542 86 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jeanette Winther jeanette.winther@mariestad.se 0501-75 64 25 Jobbnummer
9967136