Boendestödjare till socialpsykiatrin i Laholms kommun
2026-01-30
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Boendestödet ingår i socialpsykiatrins utförarområde och är en del av Individ och familjeverksamheten i Laholm.
Boendestöd är en insats som beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) och som syftar till att ge personer stöd i det dagliga livet. Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka den enskildes förmåga att klara vardagen i och utanför bostaden. Boendestödet anpassas till den enskildes behov av stöd och återhämtning samt personens möjligheter att utveckla ett fungerande vardagsliv.
Eftersom behoven och önskemålen om stöd ser olika ut så är boendestöd en insats som har ett mångsidigt innehåll och är individuellt utformat för den enskilde. Det är ett flexibelt stöd som kan innehålla en rad olika delar och tjäna flera syften för den som behöver stöd i sin vardag. En viktig
komponent i stödet är relationen mellan boendestödjaren och den som ska få stödet.
Boendestöd socialpsykiatri är en verksamhet riktad till vuxna med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning och/eller samsjuklighet. Vi arbetar även med människor med kognitiva funktionsnedsättningar eller omfattande social problematik och har ett nära samarbete med kommunens Boendeteam för att förebygga bostadslöshet. Vi arbetar målorienterat med våra klienter i fokus.
Som boendestödjare inom social psykiatrin arbetar du huvudsakligen i klienternas hem. Målet är att stötta klienterna till större självständighet och undanröja hinder för utveckling. Som boendestödjare arbetar man tillsammans med klienterna mot tydliga mål.
Är du den vi söker?
Vi söker en socialpedagog eller dig med annan utbildning med social eller pedagogisk inriktning som arbetsgivaren finner lämplig i kombination med flerårig yrkeserfarenhet av eller kunskap kring psykiatri och personer med psykisk och kognitiv funktionsnedsättning. Önskvärt är även erfarenhet av samsjuklighet och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) .
Meriterande är utbildning i vård- och stödsamordning, Ett självständigt liv (ESL), lågaffektivt bemötande (LAB), lösningsfokuserat och motiverande samtalsmetodik (MI). Har du erfarenhet av Journal Digital är det ett plus.
Då rollen som boendestödjare ställer höga krav på struktur, tydlighet och flexibilitet söker vi dig som tycker om att ta eget ansvar för att planera och strukturera upp dina arbetsdagar. Du är van vid ensamarbete och kan självständigt fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag när det krävs. Ett bra bemötande är viktigt.
B-körkort krävs för tjänsten.
Om anställningen
Tillsvidare, heltid 100 %. I huvudsak dagtid men viss kväll och helg tjänstgöring kan förekomma.
Intervjuer kan komma att hållas innan ansökningstiden har gått ut.
Provanställning kan komma att tillämpas om tidigare erfarenhet av yrket eller målgruppen inte finns.
Antal tjänster: 1-2
Tillträde enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
