Boendestödjare till Skäringsbol och Skogsgläntan
Kristinehamns kommun, Funktionsstöd / Vårdarjobb / Kristinehamn
2026-01-02
Visa alla jobb hos Kristinehamns kommun, Funktionsstöd i Kristinehamn
Letar du efter ett meningsfullt arbete där du får vara med och skapa trygghet, självständighet och livskvalitet i människors vardag? Välkommen att söka tjänsten som boendestödjare på gruppbostaden Skäringsbol och Skogsgläntan.
På Skäringsbol finns sex lägenheter och fyra stugor i anslutning till boendet. Verksamheten är placerad i ett avskilt men centralt område i Kristinehamn med närhet till natur och fina miljöer.
Skogsgläntan ligger i anslutning till gruppbostaden och bemannas av ett färre antal medarbetare.
Gruppbostaden ingår i Stöd, vård och omsorgsförvaltningen i Kristinehamns kommun som består av två verksamhetsområden, funktionsstöd samt äldreomsorg. Inom funktionsstöd arbetar vi med individer som harfunktionsvariationer. Funktionsstöd driver sju gruppbostäder och en servicebostad för individer med funktionsvariation inom LSS. Våra gruppbostäder ligger både centralt och någon mil utanför centrum.
Förvaltningens kärnverksamhet är att bedriva omvårdnad, omsorg och rehabilitering för äldre, ge stöd och hjälp för människor att leva ett självständigt liv samt ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Boendestöd är en biståndsbedömd insats och är ett stöd i individens hem eller närmiljö. Stödet kan bestå i att få hjälp att komma igång med vardagssysslor såsom städ, matlagning, tvätt och att få struktur på vardagen eller få social träning. Det innefattar även personlig hygien och omvårdnad.
Din roll som boendestödjare är att arbeta motiverande och stödjande tillsammans med individen för att hen ska kunna hantera sin vardag så självständigt som möjligt. I vissa fall syftar stödet till att behålla individens nuvarande funktionsförmåga. Utgångspunkten i ditt arbete är individens genomförandeplan med individuella mål och delmål. Stor vikt läggs vid individuell utveckling utifrån individens egna förutsättningar. I dina arbetsuppgifter ingår social dokumentation och samverkan med olika samarbetspartners.
Individen utför sysslorna så självständigt som möjligt med stöd av boendestödjare och målet är att på sikt kunna klara sin vardag på egen hand och leva ett mer självständigt liv. Stödet är individanpassat och styrs av en genomförandeplan som görs tillsammans med individen.
Tjänsten på Skäringsbol innebär både dag-,kväll-,och nattarbete. Tjänsten på Skogslängtan innebär ensamarbete och dygnstjänstgöring. Vissa resursturer/poolturer kan också ingå i båda tjänsterna.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har:
* relevant utbildning inom vård och omsorg, fritidsledarutbildning eller annan utbildning inom tjänstens områden
* erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer
* goda kunskaper i social dokumentation
* kännedom om aktuell lagstiftning
* B-körkort då resor med bil ingår i arbetsuppgifterna.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Utöver detta är du en person som är självgående, flexibel och hanterar stressiga situationer på ett stabilt sätt. Du har även lätt för att samarbeta och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa både individerna och dina kollegor. Att ge varje individ god service är något som är väldigt viktigt för oss. Vidare är det viktigt för oss att du har en empatisk och pedagogisk förmåga samt arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.
Intervjuer kan komma att ske löpande i den här rekryteringen så vänta inte med din ansökan!
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
(org.nr 212000-1868) Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Funktionsstöd Kontakt
Rekryteringskonsult
Alexandra Persson rekrytering@kristinehamn.se Jobbnummer
9667132