Boendestödjare till särskilt boende enligt Sol i Norra innerstaden
Stockholms kommun / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2025-10-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Malmskillnadsgatans boende är ett trevligt och välfungerande boende som ligger centralt i Stockholms innerstad.
16 personer som bor i fullvärdiga lägenheter med gemensamhetsytor. Som medarbetare har du goda möjligheter att påverka ditt arbete och vi lägger stor vikt vid att skapa social samvaro. Våra boenden och medarbetare trivs bra och vi har låg personalomsättning.
Vi erbjuder
Vi sätter värde på utbildning och utveckling. Goda idéer uppmuntras och som medarbetare hos oss har du bra möjligheter att påverka ditt arbetssätt. Arbetsgruppen har handledning ca var 4:e vecka. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och andra förmåner inom Stockholms stad.
Din roll
Vi arbetar med kontaktmannaskap. Du stödjer och hjälper de boende praktiskt i det vardagliga livet, bl.a. samordnar och samverkar med berörda så som anhöriga, vårdkontakter och företrädare.
Skapar förtroendefulla relationer och arbetar för att utforma stöd och insatser utifrån individens önskningar och behov.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Minst två års erfarenhet av arbete med målgruppen inom verksamhetsområden, som socialpsykiatri, psykiatri eller annan likvärdig verksamhet.
Du bör ha utbildning inom socialpsykiatri, socialtjänst, psykiatri och/eller motsvarande område, t ex boendestödjare, skötare, undersköterska med inriktning psykiatri, socialpedagog, behandlingspedagog, socionom eller likvärdig.
Meriterande egenskaper:
Du bör kunna kombinera socialt- liksom praktiskt arbete.
Ha förmåga att arbeta både enskilt och i grupp samt förmåga att samarbeta med utomstående samverkansparter.
Du bör vara inkännande, lyhörd och intresserad av målgruppen.
Förmåga att balansera ett professionellt arbetssätt med ett personligt och respektfullt bemötande.
Du behöver vara flexibel, stabil och uthållig för att trivas i denna tjänst. Du ska även kunna arbeta strukturerat och ha stark samarbetsförmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Verkar detta intressant så sök redan idag, intervjuer kan ske löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5879". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Socialtjänst Kontakt
Markus Dahlin 0850809351 Jobbnummer
9564435