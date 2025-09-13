Boendestödjare till nytt LSS-boende i Tyresö
Adelagruppen AB / Vårdarjobb / Tyresö
2025-09-13
Publiceringsdatum2025-09-13
Adela LSS AB är ett litet omsorgsföretag som ingår i koncernen AdelaGruppen. Adela LSS driver idag fem LSS-gruppbostäder i Stockholm och på Gotland. Vi erbjuder stöd för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd att leva sitt liv som andra. Vårt mål är att skapa en trygg och stimulerande miljö där varje individ kan uppnå sin fulla potential. I vår öppnar vi vår sjätte LSS-boenden i Trollbäcken i Tyresö, där vi strävar efter att erbjuda de boende ett meningsfullt och berikande liv med högkvalitativt stöd och omsorg.
Vi söker nu boendestödjare för tillsvidare tjänster på deltid (75-85%) och timvikarier.
Arbetsbeskrivning för BoendestödjareSom Boendestödjare på våra nya LSS-boenden i Trollbäcken i Tyresö, kommer du att vara en viktig del av våra boendes dagliga liv och välbefinnande. Ditt arbete innebär att ge stöd och service för att de boende ska kunna leva ett liv som andra. Du kommer att upprätthålla och etablera en tydlig daglig struktur, assistera med personlig hygien, administrera medicin, tolka och svara på de boendes behov och önskemål samt delta i och uppmuntra till olika fritidsaktiviteter. I tjänsten ingår även dokumentation och sedvanliga hushållsuppgifter.
Arbetet innefattar varierande arbetstider så som tidiga mornar, dagtid, kväll, sovande jour och varannan helg utifrån ett 6 veckors schema. Du måste då kunna arbeta varierande arbetstider.
Kvalifikationer och ErfarenhetVi söker dig som har förmåga att sätta dig in i personers livssituation med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd. Tidigare erfarenhet av liknande arbete inom LSS, såsom gruppbostad eller daglig verksamhet, är meriterande. Utbildning inom områden som undersköterska, barnskötare, eller fritidspedagog är ett krav för tillsvidare tjänster. Ett annat krav är att du har god förmåga att dokumentera och behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Personliga EgenskaperVi värdesätter mognad, trygghet, nyfikenhet och förmågan att ta personligt ansvar. Du behöver vara strukturerad, ha god samarbetsförmåga och vara flexibel i ditt arbetssätt. Störst vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Vad vi erbjuder digVi erbjuder en trivsam och utvecklande arbetsplats där du har möjlighet att växa både personligen och professionellt. Våra LSS-boenden har ett starkt ledarskap nära verksamheten med stöd i form av utbildningar och handledning utifrån verksamhetens behov. Vi har kollektivavtal och följer stora fackliga överenskommelser. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag samt skobidrag.
För denna tjänst kommer bakgrundskontroll att utföras innan anställning erbjuds. Intervjuerna kommer att ske löpande under ansökningstiden. Vi ser fram emot att få din ansökan och att lära känna dig! Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse
Vid frågor är du välkommen att kontakta Laila Norgren 010-166 50 32. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adelagruppen AB
(org.nr 559012-1876) Arbetsplats
Adelagruppen Kontakt
Laila Norgren laila.norgren@adelagruppen.se Jobbnummer
9507348