Boendestödjare Till Nytida Brynnkällevägen (lss 9§9) - Vikariat Vaken Natt

Nu söker vi en boendestödjare till vårt team på Nytida Brynnkällevägen, ett vikariat med start omgående fram tills 22/1-2026 som innefattar vaken natt. Vi erbjuder internutbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är på 100%. Introduktion kommer ske både dag och kväll så du lär känna dem boende. Om Brynnkällevägen Brynnkällevägen är en gruppbostad i enlighet med LSS 9§9, unga vuxna. Det är en nybyggd enplansvilla med 6 lägenheter och gemensamma utrymmen. Det är en arbetsgrupp på 9 ordinarie och närmare 10 vikarier. Det är en härlig arbetsgrupp som har lätt till skratt. Relativt ny, då vi startade upp i augusti 2024. Vi har 6 stycken som bor hos oss och det är personer med olika funktionsvariationer men så som bland annat autism, intellektuell funktionsnedsättning, ADHD samt en del fysiska funktionsnedsättningar. Det är en fantastisk grupp människor att arbeta med och också en del spännande utmaningar. Det är en del som fortfarande inte helt sitter på plats med rutiner och liknande, vilket man behöver ha med sig och vara bekväm med. Det finns gratis parkeringar utanför och kommer du med bussen är närmsta hållplats Klareberg. Enheten ligger naturnära med utsikt över Angeredsbron. Vill du läsa mer gör du detta på Nytidas hemsida.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour.
Du har en samordnare och verksamhetschef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen samt lågaffektivt bemötande.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra boendes bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Vikariat på 100% fram tills 22/1-2026. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse, men omgående är önskvärt Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning För mer information kontakta: Verksamhetschef Malin Moberg malin.moberg@nytida.se
